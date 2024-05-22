台梵邦交生變？ 外交部：籲各國促中停止侵害宗教自由

賴清德總統才剛上任，外交就出現挑戰。路透指出，台灣與歐洲唯一邦交國梵蒂岡的國務卿帕羅林（Pietro Parolin）表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。外交部表示，台梵互動良好，有掌握教廷邀請天主教上海教區主教沈斌等人出席「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，但純屬教務議題，並呼籲各國，應共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行徑。

外交部表示，已掌握教廷宗座傳信大學及米蘭聖心大學分別於5月20日及21日舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，邀請中國天主教上海教區主教沈斌等多位中方教會人士出席。該研討會旨在紀念1924年首屆中國主教會議在上海召開，屬於教務議題。

外交部說，1924年首屆中國主教會議舉行時，教宗對於中國主教的任命，具有實際且完整的權力；但百年之後，中國政府箝制宗教自由，並屢次違反2018年簽署的「梵中主教任命臨時性協議」。我方瞭解教廷盼促進中國天主教徒擁有信仰自由與權利，也曾多次公開表達盼在中國派遣代表。外交部呼籲各國，應共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行徑。

外交部表示，在近期台梵互動上，教宗方濟各（Pope Francis）指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（Archbishop Charles John Brown）擔任特使，於5月19日至21日來台參加我國第16任總統暨副總統就職典禮，並晉見賴淸德總統。

外交部表示，我國環境部政務次長施文真也於5月15日至17日，應邀率團出席教廷宗座科學院在梵蒂岡舉行的「從氣候危機到氣候韌性」（From Climate Crisis to Climate Resilience）國際研討會，訪團全員並獲教宗接見，並與教廷高層良好互動，在在彰顯台梵邦誼深厚。

外交部表示，會密切關注梵中互動情形，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作、共同捍衛宗教自由的核心價值，盼為促進世界宗教自由做出具體貢獻。