人潮抗議立院職權修法 侯友宜：我支持國會改革

立法院昨天續審立法院職權行使法修正草案，抗議群眾湧入立法院周遭並高喊「沒討論非民主、包圍立院」等口號。新北市長侯友宜今天表示，「我支持國會改革」。

立法院昨天續審立法院職權行使法修正草案，立法院的青島東路側門聚集40多個民間團體聲援，舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，現場不斷湧進支持民眾，並帶著「拒絕黑箱」及「沒有討論、沒有民主」等字版，要求國會尊重人民心聲。

侯友宜今天上午結束市政會議後接受媒體聯訪被問及此事時指出，「我支持國會改革」，也支持大家在立法院充分討論後尊重立法院決議。

另外，新北市府今天也轉頒行政院3等功績獎章給前新北市政府法制局長、國民黨籍立委吳宗憲。

吳宗憲致詞時表示，全國都知道他是從新北市府出去，他在立法院一定要做得更好，「我在那邊（立法院）這幾個月已經把司法及法制委員會從沒有人注意、到現在搞到多人最注意」，現在國會改革已完成4/5，還有1/5法條，不過重要法條都過了，他會一步步做好該做的事，「大家都不會忘記我是新北市府出來的」。

侯友宜隨後指出，「謝謝我們宗憲局長」。

媒體詢問，針對台中捷運發生砍人案，新北捷運警察隊成立進度。

對此，侯友宜表示，他在第一時間就要求新北轄內捷運警察隊與捷運公司要全力加強防範，目前新北捷運警察隊有安環分隊與淡海分隊，捷運警察隊廳舍已找好，隨捷運陸續開通，捷運警察隊編制也會不斷擴大，雙北會並肩作戰，隨時預防突發事件並有效壓制。