數發部長黃彥男：加強網路安全 增進社經韌性

增進網路安全被視為提升民防韌性的一環，數發部長黃彥男今天表示，數發部旨在加強網路安全，政府也推動5G網路、海底纜線等基礎建設，數發部與公私部門協力，加強社經韌性捍衛台灣民主。

黑熊民防教育協會今天在集思台大會議中心舉行「全球民防領袖論壇：烏俄戰爭、區域安全與對台影響」，開幕式邀請黃彥男、警政署副署長詹永茂、民進黨立委暨黑熊學院共同創辦人沈伯洋致詞；外交部、美國在台協會（AIT）也派人與會。

黃彥男以英文致詞表示，今天的論壇可以加強台灣的民防能力與意識，也可以增進社會韌性。烏俄戰爭對全球的地緣政治，有很多、迅速的改變，國際上許多人關注台灣，現在台灣也開始面對各種線上威脅，有時候很難指認攻擊來源，因此數發部旨在加強網路安全，也推動各種倡議、架構。

黃彥男表示，政府也推動5G網路、海底纜線等基礎建設，這些努力都是希望讓台灣做好各種準備面對威脅；網路安全非常重要，在國家層級推廣網路安全，也是總統賴清德打造台灣智慧島的政策，加強這方面韌性，才可以捍衛台灣民主，未來也希望透過公私部門協力，及各種演練和演習，加強台灣的社經韌性。

詹永茂致詞表示，黑熊民防教育協會成立的宗旨，是提升民眾自我防衛力量，守護台灣、保護自己，做好避難準備與救護知能，因應台灣複合式天災以及可能戰爭衝突，希望未來警政署推動全民防衛課程時，能與協會密切合作，提升社會防禦韌性。

沈伯洋以英文致詞表示，他去年8月造訪烏克蘭首都基輔時，發現還有許多由俄羅斯散布的虛假訊息，台灣也有很多相關虛假訊息是由中國散布，台灣沒有足夠資源能逐一破解與澄清。這樣的情況下，需要國際民主盟友彼此合作，分享資訊跟情資，對抗認知作戰。

沈伯洋表示，在新型態的混合戰中，還要注意極權國家正在推動法律戰，讓受攻擊方被迫接受法律的現狀，因此透過論壇建立連結，分享知識與合作，以新的框架打造韌性，抵禦混合戰。他現在擔任立委，就是能在政府體系中，確保政府做好與社會的連結，彼此合作與採取行動。