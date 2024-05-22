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梵蒂岡邦交恐生變？ 吳思瑤：中方外交打擊無須恐慌
路透報導，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）周二表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。梵蒂岡與我邦交是否受影響備受關注。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，事前已經預判中國刻意在520前後各種外交作為對台灣施壓，不需要針對設定好的外交打擊，做不必要過度恐慌。
梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的邦交國，路透指出，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，這是這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。 賴清德總統剛上任，是否梵蒂岡與我邦交關係生變備受關注。
吳思瑤表示，我方事前預判，中國會刻意在520前後各種外交作為對台灣施壓，刻意選擇在賴清德總統上任後，選擇與我交誼最好的梵蒂岡刻意早做，這明顯是政治操作，認知作戰大於實質可能發生狀況，我方早有因應，努力強化雙方關係，不需要針對設定好的外交打擊過度恐慌。
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