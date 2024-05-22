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蔡英文卸任後 首會來自歐洲好友立陶宛前總統

中央社／ 台北22日電

前總統蔡英文今天在社群平台X（原推特，Twitter）發布與立陶宛前總統格里包斯凱特在辦公室會面的照片，她說，很高興能在卸任後，見到第一個來自歐洲的好朋友。

前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite，另譯：葛寶斯凱德）去年8月曾訪台，當時蔡英文邀請她前往新莊體育館出席「FIBA 2023世界盃籃球賽熱身賽」，共同支持在台舉辦的國際級籃球賽。格里包斯凱特今天也跟新任總統賴清德會面。

蔡英文在X平台以英文發文說，很高興能在卸任後，見到第一個來自歐洲的好朋友，歡迎立陶宛前總統格里包斯凱特再次訪台；每一次見到立陶宛的朋友，總是特別開心，也希望兩國的邦誼能持續永固。

X 立陶宛 蔡英文

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