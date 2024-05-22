信箱用口香糖黏字條「沒有討論不是民主」 北巿女議員霸氣回：約警局討論

立法院審議國會改革相關法案，多個民團呼籲昨在立法院外抗議國民黨和民眾黨沒收民主，現場民眾高舉著手牌上寫著「沒有討論，沒有民主」。民眾黨北市議員林珍羽今早發現，服務處信箱被人用口香糖黏了一張紙，寫著「沒有討論，沒有民主」 林珍羽表示，因服務處同事現在很害怕，決定報警「我們約警局好好討論」。

林珍羽在臉書指出，服務處被人用口香糖黏了這張，其實走進服務處「我們非常樂意討論」但選擇如此，就約警局好好討論。

有網友支持林珍羽指出，「8000億前瞻」也沒討論；不討論就亂貼口香糖，不只不民主、更是不衛生。也有網友說，可以討論，但亂貼口香糖是糟糕的民主素養；也沒跟議員討論就直接貼上去，他自己也不覺得矛盾嗎？