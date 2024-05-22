立委調閱鏡電視資料 朝野決議延長至7月16日

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組原訂調閱時間從3月27日至5月31日，不過因調閱期限將屆，且立法院本會期延會至7月16日，調閱專案小組今天開會決議，調閱期限延至7月16日。

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組日前成立通過運作要點，並要求國家通訊傳播委員會（NCC）提供鏡電視申設資料，但NCC一度未提供資料，遭在野黨立委痛批擺爛。最終，NCC於5月10日送交資料到立法院供交通委員會立委查閱。

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組今天再度開會，國民黨立委魯明哲、民眾黨立委林國成提案指出，依照調閱專案小組運作要點，運作期間自3月27日至5月31日，但經小組決議得延長，鑑於調閱期限將屆，小組相關調閱工作尚未完成，因此提案延長調閱期限至7月16日。

擔任小組召集人的林國成表示，目前NCC已經把資料送來立法院，但還沒有立委去調閱，由於小組還需提出調查報告，懇請交通委員會成員前去調閱資料，「有問題就辦，沒有問題當然要還給人家清白」。

魯明哲指出，立法院本會期日前經朝野協商延會至7月16日，由於調閱小組只能在會期內運作，而NCC文件已陸續到位，因此提案順延調閱時間，他今天也會前往調閱資料。

民進黨立委李昆澤提到，過去沒有調閱小組延長調閱時間的前例，但尊重提案內容。民進黨立委蔡其昌強調，他對延長調閱時間沒意見，但希望不要到7月16日又提出延長時間。

由於朝野立委對提案沒有異議，林國成最後裁示，調閱專案小組調閱時間延長至民國113年7月16日。