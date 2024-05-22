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綠主委內戰／澎湖主委選舉 「盧家軍」顏家康vs冼義哲茶壺內風暴

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
民進黨「蔡下賴上」，周日地方黨部主委改選將是賴清德總統520上任後首場內戰。本報系資料照片
民進黨「蔡下賴上」，周日地方黨部主委改選將是賴清德總統520上任後首場內戰。本報系資料照片

民進黨澎湖縣黨部主委選舉，由代表青年勢力的黨部前執行長冼義哲，挑戰現任主委顏家康，兩人先前均由前主委盧長在帶入澎湖縣黨部，屬「盧家軍」嫡系，如今卻在主委之戰對陣。不過盧日前宣布唯一支持顏家康，冼則強調會勤跑基層，並透過社群平台拉抬聲勢。

民進黨澎湖縣黨部主委一戰由顏家康對上冼義哲，雙雄競爭激烈。顏家康是現任主委，任內領軍輔選，助黨籍同志打贏澎湖縣長、馬公市長及單一席次立委等勝戰，素有「福將」之稱，表現亮眼，這次尋求連任原以為大勢在握，未料最後階段，黨部前執行長洗義哲表態參戰。

冼義哲4年前受到前主委盧長在提攜，加入澎湖縣黨部擔任發言人及14屆執行長，不過擔任執行長時爆發「黨內互打」、鬧上警局紛爭，受牽累辭職，如今回歸參選縣黨部主委，他表示是響應黨主席賴清德「啟動三大面向黨務革新」號召，黨員卻憂心引發激烈的「茶壺內風暴」。

地方人士表示，顏家康與冼義哲都由前主委盧長在領進門，被歸為「盧家軍」，不過盧選擇挺現任主委顏家康，同時訴求開放更多年輕人參政，切割洗的意圖明顯。出身青年世代的冼義哲，則結合現任全國黨代表許唯展組成「義展連線」，他表示，民進黨面臨青年世代流失隱形挑戰，對手雖具現任優勢，但他會勤跑基層，透過社群平台爭取支持。

屏東縣與台東縣縣黨部主委選舉，這次都是同額選舉局面，屏東縣均由現任主委羅平道競選連任；台東縣黨員張鈺晨登記參選，選情相對單純。

屏東縣 民進黨 澎湖縣

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