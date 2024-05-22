綠主委內戰／宜蘭、花蓮三腳督 南投互控「暗黑勢力VS吸金集團」

民進黨地方黨部主委周日改選，宜蘭、花蓮都出現「三腳督大戰」，派系角力暗潮洶湧。南投縣黨部主委改選更對簿公堂，候選人簡百聰質疑對手陳玉鈴涉入五戶集團吸金案；陳玉鈴反嗆指控不實，她已報案加重誹謗，簡百聰是暗黑勢力代表，她絕不會低頭。

民進黨立委陳俊宇將卸下宜蘭縣黨部主委職務，宜蘭3人登記角逐選主委，包括新潮流支持的前社運部主任邱嘉進、正國會前立委陳歐珀支持的謝燦輝縣議員、最早表態參選的議員簡松樹。

新潮流與正國會競爭激烈，但有鑑於以前幾次的縣黨部主委選舉，派系互相攻擊造成分裂，這次倒是平和，維持君子之爭，雙方都很「克制」。謝燦輝基層跑得勤，一一拜訪黨員，邱嘉進合縱連橫，上周宜蘭新潮流龍頭林聰賢邀請議員及鄉鎮長等公職吃飯，對於是否支持邱嘉進，無具有共識。

上次宜蘭黨部主委選舉的黨員數約3400人，這次只剩下2800多人，原本被派系綁住的黨員因沒有繳交黨費，以致這2800多名黨員中，約1/3是派系不明顯的自主性黨員，成為決定勝負的關鍵票。

花蓮是民進黨艱困選區，花蓮縣黨部主委選舉有現任主委嚴献宗、新系徐達及台灣東社發言人陳財能3人參選，即使被視為新系出身的賴清德當選總統，不過花蓮綠營以地方派系為主，預料不會有太顯著的影響，外界較看好嚴献宗順利連任。

地方人士分析，嚴献宗是現任主委，接棒上任主委陳景豊，過去在選舉積極造勢，也勤跑地方，有現任行政優勢，容易得到傳統黨員選票。本土出來的嚴献宗表示，個人沒有特別的派系，把自己視為「桶箍」，在各個大選時能團結各方力量，促進黨內整合，也希望多培養年輕人參政，未來能交棒。

徐達畢業於英國格林威治大學，曾擔任立委邱志偉國會辦公室主任，學經歷不錯，背後有新潮流派系支持。他公開表示，這次會參選主委，主要原因是基層黨員對於近年選舉成績未達預期，且現任黨部主事者不夠深刻檢討等，當選後希望紮根花蓮基層、革新開放黨部、擴大社會連結及重振創黨精神。

陳財能網路聲量高，給外界的印象是「大砲」，經常批評國民黨立院黨團總召傅崐萁、針貶時事等，令人印象深刻。這次參選立委喊出「投資青年、投資花蓮、投資民主」，主戰派的他，提出與兩名主委候選人辯論，只有徐達同意辯論，嚴献宗沒有回應，且花蓮還沒有完全從403地震中恢復，因此未獲縣黨部支持。

民進黨南投縣黨部主委有2強相爭，分別是竹山區縣議員陳玉鈴和草屯鎮民代表簡百聰，選戰急速加溫。簡百聰近日先在路旁架設大型選舉看板，質疑陳玉鈴涉入五戶集團吸金案，更要求將詐騙所得還給受害民眾。

陳玉鈴回嗆，簡百聰是暗黑勢力代表，對她人格毀滅，她會以司法途徑捍衛清白，也會接受挑戰，帶領縣黨部翻轉南投。