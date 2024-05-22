聖文森總理稱賴總統「我兄弟威廉」 強調決不背棄

友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福來台參加總統賴清德就職典禮，他昨天受訪時稱賴總統為「我的兄弟威廉（賴總統英文名）」，並強調台聖邦誼穩固，他從小的養成教育就是重視忠誠，「決不背棄朋友」。

龔薩福（Ralph Gonsalves）擔任聖文森總理長達23年，此次是他第12度訪問台灣。他昨天在下榻的圓山飯店總統套房接受中央社專訪，盛讚賴總統就職演說讓他印象深刻，內容涵蓋國內外各項挑戰、擘劃未來願景，可說是面面俱到。

對於賴總統演說提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，龔薩福認為賴總統「沒有敵意，只是描述實況」，台灣人民選出賴總統，就是期望未來持續走這樣的道路。

龔薩福說，他參加在台南舉辦的國宴時，一直悄悄觀察賴總統，他看到不斷有賓客來跟賴總統自拍合影，賴總統重複起身坐下，幾乎沒空吞口飯，但賴總統臉上始終掛著笑容、毫無不耐，「我從政很久，知道這是很不容易的，這讓我對賴總統的性格刮目相看」。

龔薩福也對賴總統帶各國元首去釣蝦比賽的活動印象深刻，他透露，他還向拔得頭籌的史瓦帝尼國王打趣，史王每次出席活動，都有一名巫師前導頌讚各種美譽，他建議史王要把「台灣友邦元首釣蝦冠軍」這個稱號也列入，史王在回到飯店後幽默回覆他，已請巫師加進去；但龔薩福猜「應該只是開玩笑」。

龔薩福說，賴總統很隨和，兩人會晤時談了很多笑話，「就像老朋友」，未來聖文森將持續與賴政府深化合作，共同應對氣候變遷等全球性挑戰，「我認為把台灣兩千多萬人民排除在世界衛生組織等國際組織之外，是毫無道理的」。

龔薩福坦言，中國代表曾在不同場合多次接觸他，希望聖文森轉向承認中國，他總是回應對方，「聖文森無意跟中國作對，我跟中國建交從來不是問題，但不能要求我跟台灣斷交，若中國放棄這項前提，我可以同時承認兩岸」。

龔薩福感性表示，他來自簡樸農家，家庭教育重視的是「忠誠與友誼」，不是複雜商業利益算計，台灣幫助聖文森改善基礎建設，贏得人民深厚友誼，相信即使他未來卸任，任何聖文森領袖想要放棄對台關係，都要付出極高政治代價。

聖文森反對黨「新民主黨」（ New DemocraticParty）去年曾揚言，若在2025年大選獲勝，可能轉與中國建交。

龔薩福對此表示，聖文森是東加勒比海唯一不出售護照與公民身分的國家，有很多歐洲、中東仲介試圖買賣聖文森護照，中國公司也深涉此一業務，這些商人是「新民主黨」背後的資金來源，牽涉利益相當龐大。

龔薩福說，新民主黨希望與中國建交，背後癥結涉及中國公司買賣護照利益，但與台灣斷交的主張，在聖文森民意中非常不受歡迎，新民主黨在先前選舉已嘗到苦果，因此他不認為明年大選後，聖文森會政治轉向。