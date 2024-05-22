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綠主委內戰／南二都「湧言大戰南流」派系人士：不讓新系「整碗捧去」

聯合報／ 記者萬于甄莊曜聰徐白櫻／連線即時報導
民進黨「蔡下賴上」，周日地方黨部主委改選將是賴清德總統520上任後首場內戰。本報系資料照片
民進黨「蔡下賴上」，周日地方黨部主委改選將是賴清德總統520上任後首場內戰。本報系資料照片

民進黨地方黨部主委周日改選，成為賴清德總統520上任後首場「內戰」，南二都出現「湧言會大戰南流」局面，高雄市長陳其邁表態「當公親」，派系競合暗潮洶湧。黨職改選牽動派系版圖和2026提名，各地黨代表選舉更加激烈，各派系超前部署中執委、中常委改選；地方派系人士說，非賴系勢力鴨子划水，不會讓新潮流「整碗捧去」。

「海董」林崑海過世後，520後，以南部為根據地的湧言會勢力逐漸式微，派系不無危機感，黨職改選劍指2026縣市長大戰。賴清德台南本命區，正國會立委陳亭妃宣布不推派代理人，剩新系立委郭國文對上有湧言會背景的前市議員陳金鐘；監察院長陳菊高雄本命區，湧言會議員黃文益出戰正國會議員陳慧文，但正國會系統宣布跟湧言會結盟，不挺自家人陳慧文，菊系人馬則退選挺陳慧文，南二都火藥味愈來愈濃。

民進黨台南市黨部主委選舉被視為2026台南市長前哨戰，民進黨台南市黨部3萬多名黨員，原預期上演新系對決正國會，但陳亭妃宣布不推派代理人，郭國文有「賴總統子弟兵」優勢，局勢被認為是「新系」對決「非新系」，地方黨務人士說，陳金鐘是否能整合非新系、非賴系的力量，另前中執委郭再欽掌握7000多張黨員票，都是選情變數。

郭國文登記參選主委，被解讀為賴系立委林俊憲參與南市長初選「暖身」，當天林俊憲、林宜瑾、賴惠員3位綠委，以及正副議長共21名議員陪同，展現團結氣勢，已獲台南綠營檯面上過半數的政治人物支持；近日立法院國會改革法案審議大戰，郭搶走立院秘書長周萬來的資料等「突出」表現，有助凝聚黨員票。

陳金鐘與立委王定宇同為湧言會，但王定宇、陳金鐘皆強調是自行參選、秉持中立；陳金鐘訴求「專職非兼差」，喊話郭國文應專心守護立法院，黨公職人員不該包山包海的包攬各項職務。

民進黨高雄市黨部主委改選倒數計時，4年前湧言會對戰新潮流大獲全勝，這次湧言會議員黃文益出戰正國會議員陳慧文，檯面君子之爭、不互相攻訐，不過正國會跟湧言會結盟，不挺自家人陳慧文，新潮流菊系人選又在登記最後一刻退選挺陳，湧言會對壘「新潮流友軍」，近日「五五波」之說起波瀾，火藥味愈來愈濃。

湧言會有意重奪主導權，整合出中生代黃文益參戰；正國會陳慧文參選，但高層表態支持湧言會，高雄唯一正國會立委林岱樺也幫黃文益站台；菊系議員簡煥宗領表參選，但他在最後關頭退選，轉為支持陳慧文。

陳慧文近日自評選情五五波，她與對手勢均力敵。黃文益對此不置可否，直言雙方基本盤落差至少有5000票，即使投票率低，差距還是存在。陳慧文則回擊，「檯面上的數字不代表實際投票行為」，暗喻黨員多不代表投票率高。

民進黨高雄市黨員數4.8萬人，湧言會約掌握1.7萬人、新潮流1.4萬人、正國會約6000人，陳其邁約掌握1萬人。投票日倒數計時，陳其邁一開始就表態會當公親，沒有明確表態介入，動員力強的一方獲勝機率就大。

正國會 民進黨 湧言會 議員

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