國會改革法案進展緩慢 洪孟楷：周五排審拚三讀

立法院昨天審查國會改革法案至深夜，不過進度緩慢。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，昨天議程受到民進黨杯葛，他們這周五應會持續排案改革，理性地將改革法案逐條討論，沒有共識的部分就表決，希望這個禮拜能夠順利三讀。

洪孟楷指出，光是二讀部分法案就消耗了五、二兩天院會，因為民進黨提出表決方式的再確認。發言表決部分，盼大家能夠有共識，國會改革是民主價值，大家都看到所有黨團版本，民進黨版本如有好的內容，他們同樣支持，這樣可有效整合意見，加速修法，各黨團應思考要呈現什麼價值給國人，自己還是期待三讀通過。

至於民進黨立委郭國文因為搶立法院秘書長周萬來文件，遭到網友圍剿，郭國文對外表示已報警，並打算提告遏止網軍。洪孟楷對此回應，誰先動手？大家看得清楚，執政當家鬧事，還意思講？如何面對自己？議場攻防是立委對立委，過去到現在都沒有人在針對議事人員，更何況周萬來已經高齡，郭國文好意思這樣做？

洪孟楷說，今天長者如果是自己的叔叔伯伯，大家可以接受？送紀律委員會是要讓113席立委警惕，議事攻防是「立委對立委」，大家平起平坐，絕對不要波及無辜，民進黨要幫郭國文辯護也都歡迎，在社會的普世價值中，沒人能夠允許年輕人對長者動手，此舉天理難容。