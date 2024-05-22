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國會改革法案進展緩慢 洪孟楷：周五排審拚三讀

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷希望這個禮拜能夠順利三讀國會改革相關法案。圖／聯合報系資料照
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷希望這個禮拜能夠順利三讀國會改革相關法案。圖／聯合報系資料照

立法院昨天審查國會改革法案至深夜，不過進度緩慢。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，昨天議程受到民進黨杯葛，他們這周五應會持續排案改革，理性地將改革法案逐條討論，沒有共識的部分就表決，希望這個禮拜能夠順利三讀。

洪孟楷指出，光是二讀部分法案就消耗了五、二兩天院會，因為民進黨提出表決方式的再確認。發言表決部分，盼大家能夠有共識，國會改革是民主價值，大家都看到所有黨團版本，民進黨版本如有好的內容，他們同樣支持，這樣可有效整合意見，加速修法，各黨團應思考要呈現什麼價值給國人，自己還是期待三讀通過。

至於民進黨立委郭國文因為搶立法院秘書長周萬來文件，遭到網友圍剿，郭國文對外表示已報警，並打算提告遏止網軍。洪孟楷對此回應，誰先動手？大家看得清楚，執政當家鬧事，還意思講？如何面對自己？議場攻防是立委對立委，過去到現在都沒有人在針對議事人員，更何況周萬來已經高齡，郭國文好意思這樣做？

洪孟楷說，今天長者如果是自己的叔叔伯伯，大家可以接受？送紀律委員會是要讓113席立委警惕，議事攻防是「立委對立委」，大家平起平坐，絕對不要波及無辜，民進黨要幫郭國文辯護也都歡迎，在社會的普世價值中，沒人能夠允許年輕人對長者動手，此舉天理難容。

民進黨 洪孟楷 郭國文

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