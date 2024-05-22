影／首次立院備詢 彭啟明坦言心裡有壓力

新任環境部長彭啟明今天赴立法院衛環委員會進行業務報告，過去身為「氣候達人」的彭啟明常站在台上進行氣象直播播報，但首次站在委員會台上報告環境部業務及備詢，彭啟明表示「心裡有壓力」。

彭啟明表示，畢竟立法院是國家重要聖堂，心裡還是有壓力，昨天積極準備到晚上11點，希望可以與委員切磋指教；環境部業務包山包海，需要趕快消化，雖有一定自信，但還有很多需要學習的地方。