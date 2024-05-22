影／首次立院備詢 彭啟明坦言心裡有壓力

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攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
新任環境部長彭啟明今天赴立法院衛環委員會進行業務報告，彭啟明表示「心裡有壓力」。針對首次備詢的心情，彭啟明表示，畢竟立法院是國家重要聖堂，心裡還是有壓力，昨天積極準備到晚上11點，希望可以與委員切磋指教。記者林俊良／攝影
新任環境部長彭啟明今天赴立法院衛環委員會進行業務報告，彭啟明表示「心裡有壓力」。針對首次備詢的心情，彭啟明表示，畢竟立法院是國家重要聖堂，心裡還是有壓力，昨天積極準備到晚上11點，希望可以與委員切磋指教。記者林俊良／攝影

新任環境部彭啟明今天赴立法院衛環委員會進行業務報告，過去身為「氣候達人」的彭啟明常站在台上進行氣象直播播報，但首次站在委員會台上報告環境部業務及備詢，彭啟明表示「心裡有壓力」。

彭啟明表示，畢竟立法院是國家重要聖堂，心裡還是有壓力，昨天積極準備到晚上11點，希望可以與委員切磋指教；環境部業務包山包海，需要趕快消化，雖有一定自信，但還有很多需要學習的地方。

對於能源政策部分，回應賴清德總統就職演說宣示要推動二次能源政策，發展多元綠能，非核家園政策是否會轉彎？彭啟明說，他是環境部長，立場是遵守環境基本法的非核家園政策，目前內閣沒有接到核電延役的準備。彭啟明指出，以國外氣候變遷、淨零碳排角度來看，國際對於綠能有一定的定義；核能在歐盟永續投資發展指標，短暫因俄烏戰爭被視為可以被投資的項目，但規範也很嚴格，包含核廢料處理、核安等。彭啟明說，國際沒有說不要核能，也沒說一定要核能，是每個國家的國情而定，所以凝聚大家的共識很重要。

新任環境部長彭啟明今天赴立法院衛環委員會進行業務報告，過去身為「氣候達人」的彭啟明常站在台上進行氣象直播播報，但首次站在委員會台上報告環境部業務及備詢，彭啟明表示「心裡有壓力」，一早到場後向委員及議事人員握手致意。記者林俊良／攝影
新任環境部長彭啟明今天赴立法院衛環委員會進行業務報告，過去身為「氣候達人」的彭啟明常站在台上進行氣象直播播報，但首次站在委員會台上報告環境部業務及備詢，彭啟明表示「心裡有壓力」，一早到場後向委員及議事人員握手致意。記者林俊良／攝影

彭啟明 核能 環境部 立法院

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