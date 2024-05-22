快訊

國會改革法案立院衝突未歇！周五聽證權再交鋒 公民團體揚言到時見

他嫌Apple Watch續航慘「卻不出蘋果手環」 網曝1關鍵和Garmin差異：所以才耗電

見義勇為抵擋中捷砍人「英雄們」 盧秀燕宣布：可終身免費搭乘台中捷運

文化部長李遠首赴立院報告 推生活的文化等4大施政

中央社／ 記者趙靜瑜台北22日電

文化部長李遠今天首度赴立法院教育及文化委員會做業務報告，他表示，以總統賴清德「文化永續，世界台灣」為核心，推動「生活」、「思想」、「創造」與「傳播」的文化4大面向施政。

李遠今天在業務報告時表示，文化部不是只有在文化部的文化，而是與各部會合作、從食衣住行育樂展現文化；其中「生活的文化」方面，將以點、線、面重現歷史現場，推動區域性文化保存，再現台灣大歷史場域，同時健全法制，推動有形與無形文化資產的傳承、創新與再生。

李遠表示，其中國家語言方面，將持續從家庭、社會、學校等不同場域，透過生活化及現代化面向，落實語言復振計畫，推動國家語言研究，從打造語言友善平權環境著手，達成保存文化的終極目的。

「思想的文化」方面，李遠希望鼓勵各式議題表達、思考、討論、對話，用文化與藝術深化國家團結，「我們也將持續推動重建台灣藝術史，透過台灣藝術家的故事將文化教育向下扎根。我們也持續進行博物館、美術館升級計畫，帶給全民多元、全面的文化體驗。」

關於「創造的文化」方面，李遠期待台灣不只是科技之島，也是自由的創作之島，「我們將持續健全法規制度，提供所有文化藝術工作者具有保障的創作環境；整合政府與民間的力量，邀請企業合作投資、培養人才，包括影視音、各式圖文出版、遊戲、動漫、設計等，提升文化內容產業競爭力。」

在「傳播的文化」方面，李遠希望持續健全及強化公共媒體及國際頻道，增加文化傳播上影響力，支持公共電視各頻道經營，製作跨語言且類型多元節目及戲劇，「文化部也持續擴展TaiwanPlus的海外收視，並透過國際合作，把台灣的觀點與優質的文化內容傳播到全世界。」

國家語言 文化部

延伸閱讀

文化部長李遠赴立院提施政：文化部不該扮演指導者

因這事和賴清德結緣 李遠70歲接任文化部長曝「矛盾心理」：本想拒絕

重回18年前華視戰場 文化部長李遠：協調修法讓公廣集團買回民股

政府當鼓吹者！文化部長李遠上任首要任務 力推文化幣國中生也可領

相關新聞

【即時短評】賴清德的一念之間 朝野衝突加劇亦成民主典範

國會改革法案自17日審查以來，朝野衝突不斷，立委在國會殿堂扭打成一片的畫面放送至全世界，讓我國引以為傲的民主蒙上暴力陰影...

首次備詢有壓力 面對藐視國會罪彭啟明：我是友善的人

新任環境部長彭啟明昨天正式上任，今天就到立法院衛環委員會進行業務報告，過去身為「氣候達人」的彭啟明常站在台上進行氣象直播...

國會改革法案進展緩慢 洪孟楷：周五排審拚三讀

立法院昨天審查國會改革法案至深夜，不過進度緩慢。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，昨天議程受到民進黨杯葛，他們這周五應會...

影／首次立院備詢 彭啟明坦言心裡有壓力

新任環境部長彭啟明今天赴立法院衛環委員會進行業務報告，過去身為「氣候達人」的彭啟明常站在台上進行氣象直播播報，但首次站在...

影／朝野立法衝突 法務部長鄭銘謙：法案要合乎憲法規範

行政院新內閣上路，新閣員也開始到立法院列席，新任法務部長鄭銘謙今天出席立法院司法委員會，會前受訪時對立法院藍白提出的法案...

面對立委 文化部長李遠：開誠布公是唯一之道

立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長李遠（小野）到立法院做業務報告。面對立法院二讀藐視國會罰則，李遠說，文化部會盡量提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。