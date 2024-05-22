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非核家園神主牌改不改？ 國發會：全民共識下會有決定

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會副主委高仙桂。圖／行政院提供
國發會副主委高仙桂。圖／行政院提供

總統賴清德強調要推動二次能源轉型，國民黨立委楊瓊瓔質疑，近期跳電跳不停，民進黨的非核家園政策是否會檢討。國發會副主委高仙桂今日表示，尋求全民共識的前提下，政府在核電議題上會有一些決定。

立院經委會今審議「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」，面對楊瓊瓔質詢，高仙桂表示，二次能源轉型的重心是要發展多元綠能，風電與光電外會依照既定目標前進，充裕且穩定的供電，特別是綠電，是新內閣施政的重中之重，而行政院長卓榮泰的施政報告會有說明。

面對楊瓊瓔質疑，民進黨的非核家園這塊神主牌會不會重新檢討？高仙桂則表示，在尋求全民共識下，核電議題上會有一些決定。但高仙桂仍表示，以她的層級沒有辦法代替行政院說明能源政策，

楊瓊瓔 行政院 賴清德 非核家園

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