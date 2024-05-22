【即時短評】賴清德的一念之間 朝野衝突加劇亦成民主典範

國會改革法案自17日審查以來，朝野衝突不斷，立委在國會殿堂扭打成一片的畫面放送至全世界，讓我國引以為傲的民主蒙上暴力陰影。賴清德總統應正視新國會的新民意，約束民進黨立委種種行為，若放任朝野衝突不斷擴大，恐影響新內閣的施政表現，屆時遭殃的又會是全國老百姓，而這全在賴清德的一念之間。

民進黨多數時期常憑藉人數優勢，強行通過爭議法案，新國會三黨不過半，誰都不能再「鴨霸」，必須尋求政黨間的合作，才有機會推動修法，國會改革法案也是如此。更何況，過往民進黨在野期間也曾提出國會改革法案，代表朝野都認為國會改革勢在必行。

賴清德就職演說談到「三黨不過半，這代表著，朝野政黨都能分享各自的理念」、「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數」。此次藍白共提再修正動議，不也是在野黨立委彼此分享各自的理念，展現其背後所代表過半民意的期盼嗎？

國民黨、民眾黨依照議事程序，將國會改革法案從一讀、委員會討論、委員會協商，再到17日立法院長韓國瑜多次召集協商，過程歷經多次討論，民進黨怎能還對群眾傳達「拒絕黑箱」、「沒有討論、沒有民主」等錯誤訊息？甚至以此煽動群眾情緒，企圖抹黑抹紅新國會所乘載的新民意。

朝野理念不同，應尋求正當管道，若執政黨認為藍白共提的國會改革法案違憲，理應聲請釋憲，而不是在立法院拳頭相向，降低國人對於立法院的信賴度。身為執政黨領袖、又是總統的賴清德，應該立即約束民進黨立委正視新國會的新民意，讓24日的立法院議事能夠順暢，不要再惡意杯葛，排擠到其他民生法案的審查進度。

總統直選以來，已經歷三次政黨輪替，如果最高民意機關在面對不同意見的處理方式仍是暴力、以錯誤資訊煽動群眾仇視在野黨，不僅破壞朝野團結，甚者還會撕裂國家團結。新任閣揆卓榮泰將於31日率領相關部會首長到立法院進行施政方針報告，如果朝野關係持續緊繃，勢將導致卓內閣施政不利。

賴清德應要求民進黨立委尊重新國會的新民意，秉持當家不鬧事的態度，理性面對國會改革法案，透過行政程序進行政治攻防，才能符合就職演說中「人民至上」、「國家優先」的精神。立法院會24日將繼續審查國會改革法案，國會要繼續暴力衝突、停擺，還是成為民主典範，全在總統賴清德的一念之間。