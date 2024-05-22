首次備詢有壓力 面對藐視國會罪彭啟明：我是友善的人

新任環境部長彭啟明昨天正式上任，今天就到立法院衛環委員會進行業務報告，過去身為「氣候達人」的彭啟明常站在台上進行氣象直播播報，但首次站在委員會台上報告環境部業務及備詢，彭啟明坦言「心裡有壓力」；對於立法院昨二讀通過藐視國會罪，彭啟明說「我很少生氣、從小就很少頂嘴，請委員放心」。

彭啟明今天赴立法院衛環委員會進行業務報告並備詢，會前接受聯訪時，針對首次備詢的心情，彭啟明表示，畢竟立法院是國家重要聖堂，心裡還是有壓力，昨天積極準備到晚上11點，希望可以與委員切磋指教；環境部業務包山包海，需要趕快消化，雖有一定自信，但還有很多需要學習的地方。

能源政策部分，賴清德總統就職演說宣示要推動二次能源政策，發展多元綠能，非核家園政策是否會轉彎？彭啟明說，他是環境部長，立場是遵守環境基本法的非核家園政策，目前內閣沒有接到核電延役的準備。

彭啟明指出，以國外氣候變遷、淨零碳排角度來看，國際對於綠能有一定的定義；核能在歐盟永續投資發展指標，短暫因俄烏戰爭被視為可以被投資的項目，但規範也很嚴格，包含核廢料處理、核安等。彭啟明說，國際沒有說不要核能，也沒說一定要核能，是每個國家的國情而定，所以凝聚大家的共識很重要。

至於立法院昨天二讀通過藐視國會罪，彭啟明說，尊重大院各種指教及遵從大院方式，「我本身是個非常友善的人，很少生氣」，尊重委員指教，委員的批評也會虛心接受，「我從小就很少頂嘴，請委員放心」。