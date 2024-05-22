【專家之眼】報告賴總統請優先解決AI產業五缺吧！

賴清德到底有多麼愛AI？

恐已到了言必稱AI的地步，就職演說時提到「AI」與「人工智慧」次數高達8次之多，只輸給「中國」、「台灣」與「世界」等；力推的「信賴」產業也是以AI為首；連組行政院團隊都自稱是「行動創新AI內閣」。然不知賴總統是否知悉AI產業也有「五缺」問題？

上周AI二大巨頭分別推出更新版的大型語言模型(LLM)，分別是OpenAI發布ChatGPT-4o；Google I/O 2024開發者大會也推出Gemini 1.5 Pro，縱然只是現有版本的進階版本，功能卻又大幅躍進，尤其是ChatGPT-4o可以接收文字、視訊與音訊的任意組合作為輸入，並即時生成三者的任意組合輸出，過程流暢宛如真人，顯示AI技術改變人類生活已不再只是科幻電影的場景。

新總統見到AI新趨勢頗值得肯定，520當日提到的AI願景亦讓人印象深刻：「面對全球智慧化的挑戰，我們站在半導體晶片矽島的基礎上，將全力推動台灣成為『人工智慧之島』，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力，來提升國力、軍力、人力和經濟力。」

近來我國AI概念股狂飆，大家就以為我國AI技術領先，然根據媒體報導，在「全球人工智慧指標排名」報告中，台灣竟只位居第26名，落後於日本、新加坡、南韓及以色列等國。台灣在AI領域擁有強大的硬體實力，但在軟體與應用面卻相對匱乏，不僅產業發展有五缺困境，我國生成式AI同樣有以下五大障礙：

第一缺、算力不足：訓練LLM需仰賴優異的算力，我國主要AI模型係使用財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心(國研院國網中心)的台灣杉2號超級電腦，其僅擁有2,016片舊型的V100 GPU。相較於各大企業擁有的GPU都是數萬片起跳，如Meta年初即宣布今年將購買35萬片H100，我國這點算力，如何訓練出好的模型？

第二缺、經費匱乏：本期《經濟學人》報導各大科技巨頭為發展AI，已進入軍備競賽，Alphabet（Google母公司）、亞馬遜和微軟在 1 月至 3 月期間總共投資了 400 億美元，Meta(Facebook母公司)上月也宣布今年也在AI領域投資400 億美元，微軟總投資可能更可觀。我國自主開發AI模型的「TAIDE」計畫，竟然只編列三億台幣經費，真難為了計劃人員。

第三缺、人才欠缺：開發AI模型需要大量的專業人才，連AI人才聚集的美國，科技公司仍大舉挖角搶人，台灣長期偏重資訊硬體發展，人才短缺問題更為嚴峻。

第四缺、訓練資料有限： AI大模型品質優劣的關鍵，在於訓練資料是否充足，繁體中文資料極為有限，TAIDE計畫排斥簡體中文資料，改採政府報告摘要、科學發展月刊、學術會議論文摘要、光華雜誌、法規資料庫與教育部字典等政府公開資料，內容正確性雖較高，卻過於狹隘，訓練出來的品質難以期待。

第五缺、能源短缺：無論是訓練或是使用生成式 AI，均極度消耗電與水資源，台灣在堅持廢核後，供電本已處於緊張狀態，加上AI產業發展，將使電力供應雪上加霜。原本期待賴政府能檢討能源政策，不料行政院長卓榮泰接任後宣示，「追求非核家園，是永遠不可放棄的目標」，威脅AI產業發展。

報告賴總統，AI產業發展光有亮麗的口號是沒有用的。若真有心要打造台灣成為「人工智慧之島」，請先務實的解決AI五缺問題吧！