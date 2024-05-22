【專家之眼】賴政府登太平島，提新南海政策可能嗎？

賴清德新總統在就職演說中呼籲台灣要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。

他也說，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，強調有主權才有國家，每一位國民都要團結、愛護國家、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

賴清德就職演說未提及兩岸，但依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，我國家領土包括大陸地區。同樣，他也隻字未提東海釣魚台列嶼和南海四大群島之領土主權，但依據中華民國憲法和國際法，這些島礁的領土主權屬我，台灣享有此些島嶼四周海域內海洋資源開發與利用之主權權利，以及有關保護海洋環境和海洋科學研究的管轄權。

中華民國政府依據憲法與國際海洋法制訂通過領海與專屬經濟海域法，也依法劃定與公布領海的基點基線。我採用正常基線劃定東海釣魚台列嶼和南海民主礁(黃岩島) ，主張擁有南海南沙群島領土主權，此包括中業島與黃岩島。但剛卸任之蔡英文政府並未依據中華民國憲法與國內海洋立法採取積極作為去護主權、護漁權。依據國際法之默認與禁反言原則，此種低調、不作為行動對捍衛我領土主權與海洋權益主張極為不利。

民進黨「親美日」、「抗中國」，以及過度關注執行新南向政策的做法衍生「為了政權犧牲國家主權」的不利政策結果。賴清德呼籲要護主權，但依憲，中華民國台灣的領土主權包括南海四大群島。

日前，菲律賓民間組織激進分子組織百艘以上的菲律賓民船企圖強行闖入台灣已劃設公布之領海基線之黃岩島附近海域宣示主權。菲律賓國防部長也強登南沙中業島宣示主權，並主持島上軍營開工儀式。中國大陸因應菲國挑釁侵權作為發布了海警第3號令，對其海警船海上行政執法程序做出詳細規定，並將於下月正式施行。此令發布的日期跟菲律賓民船試圖接近黃岩島的時間點完全重合。

中國大陸針對菲律賓在中業島、黃岩島、及仁愛礁的挑釁侵權行為持續採取捍衛領土主權與海洋權益之各種強硬反制措施。反觀一再宣稱是聲索國之一的台灣依然是低調不語。如果賴清德採取「蔡規賴隨」南海政策的話，就職演說中所稱「發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力」，依據中華民國憲法護主權的講法是空話。

日前10位在野黨立委前往太平島考察、宣示主權。期間，立法院副院長江啟臣還從太平島郵局寄出一張明信片給賴清德總統，並寫著「中華民國，永保太平，你我有責」，並請賴清德就職時，重申太平島為我國領土、宣示南海主權。很遺憾，這明信片完全被忽略。

今年元月，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」竣工驗收通過。但總經費高達新台幣17億餘元的此項重要工程，卻未見總統或政府相關高層官員前往主持啟用典禮。此不作為不符行政作為慣例，蔡政府低調的過頭！新政府應循慣例有所作為。

鑑於新國安團隊剛上台，或許國安會祕書長吳釗燮與國防部長顧立雄可研議組團邀請立法院執政黨立委共同登太平島視察的政治效益。如果賴清德總統能夠親自帶領國安高層官員，以及藍綠白立委一起登島並主持新碼頭啟用儀式，發表台灣新南海政策的話，這才是真正團結、愛護國家、捍衛主權的行動。但可能嗎？