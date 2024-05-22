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人物側寫／懂技術、接地氣 黃彥男關注媒體議價

聯合報／ 本報記者馬瑞璿
數位發展部新任部長黃彥男。記者曾原信／攝影
數位發展部新任部長黃彥男。記者曾原信／攝影

卓內閣上任，官員除了數發部長黃彥男，經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明、國發會主委劉鏡清都是政治素人，他們來自學界、業界。黃彥男說，原本彼此都不太認識，組閣後開始有了群組、也有更多的互動，並在群組內互相鼓勵，將以專業帶領部會未來發展。

黃彥男的風格迥異於前任部長唐鳳，他待過產業界、學界，懂技術，也經常和產業界人士往來，知道產業界最在意的就是如何將ＡＩ與現有的硬體製造優勢結合起來，希望打造數位時代新優勢，在全球科技圈拿下話語權。唐鳳則是出身新創，儘管懂最新的科技，也懂新創的語言，但也可能太過科技、言語太過艱澀，很難讓人在第一時間了解政策方向。

如何讓數發部更接地氣？黃彥男說，「台灣的機會在數位經濟，一個是要做興利，讓數位產業蓬勃發展；另一個是要做防弊，防弊也就是大家所熟知的防詐騙。」簡單用兩個重點，說明了數發部最重要的任務。

針對媒體最關心的議價問題，黃彥男說，自己也很注重版權問題，他明白媒體身處數位經濟時代裡，面臨很多挑戰，「但ＡＩ出現之後，未來也要處理ＡＩ侵權問題。」他認為不只有平台商，也不是只有媒體利潤分配問題，牽涉層面相當廣泛，期待上任之後可以有更多共識，也期盼媒體議價可用著作鄰接權立法方式。

問起為何被賴清德總統找來擔任數發部長，他說，很早就認識賴總統，「我以前是ＡＩ學校董事，他當副總統時來上過課，也有一些互動，也有去他的官邸講過ＡＩ相關問題。」當賴清德打算找他當數發部長時，「對我來說也是驚喜」，後來賴找他深談，又推薦給行政院長卓榮泰，才確定入閣。

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