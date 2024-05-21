朱立倫見法國會友台代表團 提國會改革「扮演強力監督」

國民黨主席朱立倫今下午在中央黨部接見「法國國會友台小組」代表團一行，雙方針對台法交流、兩岸關係與能源議題深度交換意見，會談氣氛良好融洽。朱立倫說，感謝法國國會友台小組對台灣長期以來的支持，國民黨非常珍惜這份友誼，並期待台法關係持續深化、交流。

朱立倫指出，台灣的國會現在正經歷一場「國會改革」的民主進程，國民黨的立場非常明確，就是要扮演強力監督政府的在野黨，並且讓我國的民主走入正軌。他表示，我國立法院仍有許多不足急需改革，這些都是能向法國國會借鏡的地方。

朱立倫表示，民進黨不斷主張的「2025非核家園」註定跳票，能源供給的穩定也高度牽動著台灣的國防安全、高科技產業發展與社會韌性。國民黨主張，新政府應該務實且積極地面對台灣能源供給的危機，並修正民進黨政府一直以來錯誤的能源政策，懸崖勒馬。

朱立倫說，，全世界都非常關心台海局勢的和平穩定，民進黨執政8年以來，兩岸失去互信、對話中斷、敵意螺旋上升，這絕非國際友人所樂見。作為一個負責任的政黨，國民黨會持續堅持「國防」與「對話」兼具的2D戰略，維持區域穩定，不做麻煩製造者。

朱立倫指出，訪賓之一的法國國民議會友台小組議員Hadrien Ghomi與他有位共同朋友，兩人一見如故、備感親切。他也預祝7月底將舉辦的巴黎奧運一切順利。

本次「法國國會友台小組」代表團，由法國參議院友台小組副主席Rachid Temal及法國國民議會友台小組議員Hadrien Ghomi出席，法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、副主任陸明莉（Cléa Le Cardeur）及政治顧問暨新聞處長葉文頌（Vincent Yanelle）與會。