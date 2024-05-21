快訊

雨勢不歇人潮不減…朝野挑燈夜戰審國會改革法案 立法院外萬人集結抗議

中職／違紀遭開除後 黃勇傳22日現身說明財務狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院朝野攻防持續 6國外賓訪團改由江啟臣接待

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院副院長江啟臣表示，今天有6個國家的使節、代表團前來立法院正式拜會，包括義大利參議院副議長團、巴拉圭眾議長拉多雷、日本學者、韓國國會「臺韓議員親善協會」會長趙慶泰訪問團及許多老朋友們。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣表示，今天有6個國家的使節、代表團前來立法院正式拜會，包括義大利參議院副議長團、巴拉圭眾議長拉多雷、日本學者、韓國國會「臺韓議員親善協會」會長趙慶泰訪問團及許多老朋友們。圖／取自江啟臣臉書

立法院會今續審國會改革相關法案，朝野持續對峙。原訂前來拜會立法院的外賓訪團，改由立法院副院長江啟臣接待。江啟臣致詞時告訴向外賓表達，國會是最充滿活力、最熱情的地方，多元意見都在這裡呈現，彼此討論、辯論，最後做成結論，過程或有衝突，但不會改變他們對民主的堅持。

江啟臣表示，今天立法院的議場朝野攻防依舊，辛苦立法院長韓國瑜、立委同仁，以及所有工作人員和警察。因此，今天前來拜會的外賓訪團，韓國瑜指示由他來負責接待，同時也要向遠道而來的貴賓們說明原因，並轉達無法親自接待的遺憾。

江啟臣說，今天有6個國家的使節、代表團前來立法院正式拜會，包括義大利參議院副議長團、巴拉圭眾議長拉多雷、日本學者、韓國國會「臺韓議員親善協會」會長趙慶泰訪問團及許多老朋友們。

江啟臣說，今天一早的義大利代表團團長、參議院首席副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）跟他有許多相同之處，一樣都是副議（院）長，不只年齡相近、都是國際政治專業、也都同樣關心農業議題。會後瓏茱麗副議長特地與他分享這幾天她在台灣拍攝的照片，讓一行人留下美好的回憶。

立法院副院長江啟臣表示，今天有6個國家的使節、代表團前來立法院正式拜會，包括義大利參議院副議長團、巴拉圭眾議長拉多雷、日本學者、韓國國會「臺韓議員親善協會」會長趙慶泰訪問團及許多老朋友們。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣表示，今天有6個國家的使節、代表團前來立法院正式拜會，包括義大利參議院副議長團、巴拉圭眾議長拉多雷、日本學者、韓國國會「臺韓議員親善協會」會長趙慶泰訪問團及許多老朋友們。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣表示，今天有6個國家的使節、代表團前來立法院正式拜會，包括義大利參議院副議長團、巴拉圭眾議長拉多雷、日本學者、韓國國會「臺韓議員親善協會」會長趙慶泰訪問團及許多老朋友們。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣表示，今天有6個國家的使節、代表團前來立法院正式拜會，包括義大利參議院副議長團、巴拉圭眾議長拉多雷、日本學者、韓國國會「臺韓議員親善協會」會長趙慶泰訪問團及許多老朋友們。圖／取自江啟臣臉書

江啟臣 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

立院多元聲音 巴拉圭眾議院議長：國會絕對不會無聊

0403震後台中谷關、梨山現遊客退房潮…住房率剩10% 市府將推振興計畫

影／一張寄自太平島的明信片 江啟臣：籲賴清德520重申主權

江啟臣參加賴清德520就職典禮 藍委掀正反意見論戰

相關新聞

朱立倫見法國會友台代表團 提國會改革「扮演強力監督」

國民黨主席朱立倫今下午在中央黨部接見「法國國會友台小組」代表團一行，雙方針對台法交流、兩岸關係與能源議題深度交換意見，會...

立院朝野攻防持續 6國外賓訪團改由江啟臣接待

立法院會今續審國會改革相關法案，朝野持續對峙。原訂前來拜會立法院的外賓訪團，改由立法院副院長江啟臣接待。江啟臣致詞時告訴...

德國會議員證實 蕭美琴3月造訪德國南部小城遭柏林拒絕

榮鼎諮詢中國業務部高級顧問諾亞·巴爾金（Noah Barkin）這個月在其最新發表的歐洲觀察月報中曾透露，當時仍是台灣候任副總統的蕭美琴今年3月前往歐洲進行私人訪問的時候，柏林政府拒絕她以私人身份前往德國南部小城的請求。蕭美琴獲准進入比利時、捷克、立陶宛和波蘭。...

突有太陽花丟向主席台 藍委忙舉手板護韓國瑜

今（21）日立法院會續審國會改革法案，朝野仍然劍拔弩張。民進黨立委吳沛憶劍指民眾黨團總召黃國昌，登記發言時直指黃國昌背叛...

賴清德演說提「互不隸屬」 賴士葆：公然違憲

賴清德總統520就職時發表演說，表示「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。國民黨立委賴士葆今（21）日表示，賴清德違背中...

強化國會人事同意權 立院二讀…審查不得少於1個月

今（21）日立法院會續審國會改革法案，二讀通過立法院職權行使法第29條、第29-1條、第30條、第30-1條、第31條等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。