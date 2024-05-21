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立院朝野攻防持續 6國外賓訪團改由江啟臣接待
立法院會今續審國會改革相關法案，朝野持續對峙。原訂前來拜會立法院的外賓訪團，改由立法院副院長江啟臣接待。江啟臣致詞時告訴向外賓表達，國會是最充滿活力、最熱情的地方，多元意見都在這裡呈現，彼此討論、辯論，最後做成結論，過程或有衝突，但不會改變他們對民主的堅持。
江啟臣表示，今天立法院的議場朝野攻防依舊，辛苦立法院長韓國瑜、立委同仁，以及所有工作人員和警察。因此，今天前來拜會的外賓訪團，韓國瑜指示由他來負責接待，同時也要向遠道而來的貴賓們說明原因，並轉達無法親自接待的遺憾。
江啟臣說，今天有6個國家的使節、代表團前來立法院正式拜會，包括義大利參議院副議長團、巴拉圭眾議長拉多雷、日本學者、韓國國會「臺韓議員親善協會」會長趙慶泰訪問團及許多老朋友們。
江啟臣說，今天一早的義大利代表團團長、參議院首席副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）跟他有許多相同之處，一樣都是副議（院）長，不只年齡相近、都是國際政治專業、也都同樣關心農業議題。會後瓏茱麗副議長特地與他分享這幾天她在台灣拍攝的照片，讓一行人留下美好的回憶。
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