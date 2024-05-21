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突有太陽花丟向主席台 藍委忙舉手板護韓國瑜

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今（21）日立法院會續審國會改革法案，不過朝野劍拔弩張。民進黨立委吳沛憶劍指民眾黨團總召黃國昌，登記發言時直指黃國昌背叛民主。在立法院長韓國瑜宣讀議事時，突有太陽花丟向主席台，本是丟向黃國昌，但因差點丟到韓國瑜，令一旁的國民黨立委徐欣瑩、張嘉郡趕忙舉起手板，幫忙擋下。記者屈彥辰／攝影
今（21）日立法院會續審國會改革法案，不過朝野劍拔弩張。民進黨立委吳沛憶劍指民眾黨團總召黃國昌，登記發言時直指黃國昌背叛民主。在立法院長韓國瑜宣讀議事時，突有太陽花丟向主席台，本是丟向黃國昌，但因差點丟到韓國瑜，令一旁的國民黨立委徐欣瑩、張嘉郡趕忙舉起手板，幫忙擋下。記者屈彥辰／攝影

今（21）日立法院會續審國會改革法案，朝野仍然劍拔弩張。民進黨立委吳沛憶劍指民眾黨團總召黃國昌，登記發言時直指黃國昌背叛民主。在立法院長韓國瑜宣讀議事時，突有太陽花丟向主席台，本是丟向黃國昌，但因差點丟到韓國瑜，令一旁的國民黨立委徐欣瑩、張嘉郡趕忙舉起手板，幫忙擋下。

立法院會進行同時，院外聚集抗議團體也要求黃國昌下台。吳沛憶登記發言指黃國昌背叛民主、背叛學運，且在朝野協商時要求不准直播。

民進黨團準備黃底黑字的布條，字樣包括「反黑箱，撐民主」、「反黑箱，挺台灣」等。有民進黨立委疑似指涉黃國昌，表示躲在國民黨後面，「看看那虛偽的笑容。」也有民進黨立委說，國民黨在保護黃國昌。

民進黨 韓國瑜 黃國昌

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