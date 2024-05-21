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賴清德演說提「互不隸屬」 賴士葆：公然違憲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。記者曾原信／攝影
賴清德總統。記者曾原信／攝影

賴清德總統520就職時發表演說，表示「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。國民黨立委賴士葆今（21）日表示，賴清德違背中華民國憲法，對兩岸的定位把全民帶向更危險的境地。

賴士葆說，各界矚目之下的賴清德演說，如實印證台獨工作者的稱呼，賴強勢的打臉習近平的「兩岸同屬中華民族」的一中原則說法，賴清德挑釁的稱兩岸互不隸屬，定調我國稱呼「中華民國、中華民國台灣或台灣」皆可，絕口不提兩岸有共同歷史文化血緣，等同切斷彼此的連結，明白地去中化，在歷屆總統的就職演說中，兩岸關係這樣的表態更大膽、更限縮，讓兩岸關係塗上陰影，賴清德發表演說的當下，股市大跌100多點，後來公股行庫奉命拉抬，避免恐慌下跌。

賴士葆提到，國台辦發言人抨擊賴清德演說煽動兩岸對立對抗，釋放謀獨挑釁，破壞台海和平穩定。中共中央對台工作領導小組秘書長王毅強調，台獨分裂行徑構成對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。相對於賴清德呼籲中國停止對台文攻武嚇，一起和台灣承擔全球責任，致力維持台海及區域和平穩定，這樣的呼籲根本是沒有交集的平行線。儘管「和平是共同的語言」，賴清德希望維持台海及區域和平穩定，惟中共視賴清德為台海和平穩定的破壞者。

賴士葆認為，賴清德雖然也提及兩岸可以開放對等的觀光旅遊及開放學生來台就學，國安人士表示這樣就是釋出最大的善意了。然而一面劍拔弩張要備戰，一面要觀光交流，聽起來很像兩個星球的對話。不只觀光業者引頸期盼，工商業者也無不希望兩岸關係可以緩和，有更多對話不是對立，以及關心ECFA會不會陸續喊停。賴清德的就職演說粉碎了大家的夢想，涇渭分明、重中之重的兩岸互不隸屬說，違背中華民國憲法，對兩岸的定位可說把全民帶向更危險的境地。

中華民國憲法 台海 賴清德

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