見日本公益財團會 陳菊：人權路上攜手向前

監察院長陳菊說，「日本笹川和平財團」是日本在國際交流最重要的公益財團，尤其在解決民主人權方面貢獻最多，會面後盼開啟進一步交流與合作，與日本在推行民主及人權的路上攜手向前。

監察院透過新聞稿表示，「日本財團」會長暨「日本笹川和平財團」榮譽會長笹川陽平，率同「日本笹川和平財團」理事長角南篤等人，今天拜會監察院長暨國家人權委員會主委陳菊。

陳菊首先以「最難風雨故人來」，感謝笹川陽平率團來訪。她說，在台灣喜悅迎接新政府領導者，同時也面臨來自中共的武力威脅之際，笹川陽平以日本民間在國際外交最活躍領導者身分，參與總統就職典禮意義重大。

陳菊表示，在昨天國宴遇到日本已故前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠，雙方深深擁抱，代表台灣永遠不會忘記安倍前首相對台灣的關心與支持，就如同笹川和平財團對台灣長久的扶持一樣，令人銘記在心。

陳菊指出，日本笹川和平財團是日本在國際交流最重要的公益財團，尤其在解決民主人權、醫療救助、海洋治理等方面貢獻最多。

她表示，人權會致力於弱勢人權、各項平權議題實質推動和保障，近期更積極參與台美日澳為正式夥伴關係的全球合作暨訓練架構（GCTF），並多次合辦AI（人工智慧）數位人權、性別平權、身障人權等議題會議，持續推動民主與人權價值。

陳菊說，期許今天的會面，能開啟未來更進一步的交流與合作，與日本在推行民主及人權的路上攜手向前。

笹川陽平表示，海洋議題是全世界關注的議題，日本笹川和平財團與台灣在海洋議題研究，一直有多面向的合作，今年6月也將在台灣就此議題舉辦研討會，相信未來雙方會有更密切的交流。

笹川陽平指出，他擔任漢生病（痲瘋病）大使長達20多年，2021年成功讓聯合國通過廢除對漢生病歧視的決議。

笹川陽平的父親笹川良一，長期以來致力漢生病相關推廣活動，希望能喚醒世人對漢生病醫療人權的重視。