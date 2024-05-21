賴總統盼英國挺台加入CPTPP 「打造更具韌性的國際供應鏈」

賴清德總統下午接見「英國『台英國會小組』慶賀團及英國對台貿易特使團」，期盼英國繼續支持台灣「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請入會案，讓台灣能夠和更多理念相近夥伴，在公平開放的經貿秩序下，攜手打造更具韌性的國際供應鏈。

總統致詞時首先歡迎訪賓來到台灣，參加他和副總統蕭美琴的就職典禮。對於「台英國會小組」在今年一月，台灣完成總統大選過後，第一時間發布聲明肯定台灣的民主，他要代表全體國人表達誠摯的感謝。

賴總統表示，訪賓這次來訪不僅彰顯台灣和英國的友好關係，也為未來雙方的互動交流持續累積基礎。他感謝英國上議院副議長羅根勳爵積極推動英國的友臺力量；也感謝英國下議院外交委員會以及國防委員會，在去年發表印太報告，展現對台海和平的重視。

賴總統指出，在福克納勳爵的努力下，台英雙邊也在去年完成簽署「提升貿易夥伴關係協議」，將為彼此在「投資」、「數位貿易」以及「再生能源與淨零碳排」領域，帶來更豐碩的合作成果。

賴總統提到，現在隨著英國逐步完成加入CPTPP的程序，未來也希望英國繼續支持台灣的申請入會案，讓台灣能夠和更多理念相近的夥伴，在公平開放的經貿秩序下，攜手打造更具韌性的國際供應鏈。

賴總統表示，盼未來一起努力，堅定捍衛民主自由等普世價值，也持續深化台英夥伴關係，共創全球的繁榮發展。

羅根勳爵致詞時表示，賴總統就職演說清楚擘畫出將來壯大台灣的計畫，很榮幸有機會見證這歷史性的一刻。台灣人民在民主制度下享受自由，也讓全世界、尤其是亞太區域了解到自由及民主可以讓一個國家壯大發展，來到台灣更讓他們能親眼見證。

羅根勳爵提到，1972年他第一次來台是以商人身分來經商，幾十年來，他看到台灣有相當巨大的改變。相信台灣將愈來愈好。此次訪台不只是參加就職典禮，也希望讓台灣的政府及人民都看到，英國和台灣站在一起，未來也會繼續支持台灣，共同造福台英兩國人民。

福克納勳爵說，台灣對全球的公衛及醫療貢獻良多，應該要更有意義地參與「世界衛生組織」(WHO)。上個月花蓮發生大地震，他們要向罹難者表達哀悼之意，另外也看到台灣人民的韌性、堅強及積極應對，讓一切生活很快就恢復正常，讓他們感到印象深刻。

福克納勳爵提到，他從2016年開始擔任貿易特使，努力為台英企業尋求合作方式，謀求共同利益。今年除了會進行正式的貿易協商，也將舉辦科技周，接待來到英國的台灣訪團。