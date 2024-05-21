快訊

飛往新加坡時遇嚴重亂流！新航波音客機「已1死30傷」 緊急迫降曼谷

17歲少年遭砍身中多刀 父曝嚴重傷勢「命危送加護病房」：搭中捷太不安全

國安會諮詢委員生變？曾捲國考洩題遭疑不適任 總統府：姜皇池婉謝邀請

賴總統盼英國挺台加入CPTPP 「打造更具韌性的國際供應鏈」

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
賴清德總統下午接見「英國『台英國會小組』慶賀團及英國對台貿易特使團」。圖／總統府提供
賴清德總統下午接見「英國『台英國會小組』慶賀團及英國對台貿易特使團」。圖／總統府提供

賴清德總統下午接見「英國『台英國會小組』慶賀團及英國對台貿易特使團」，期盼英國繼續支持台灣「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請入會案，讓台灣能夠和更多理念相近夥伴，在公平開放的經貿秩序下，攜手打造更具韌性的國際供應鏈。

總統致詞時首先歡迎訪賓來到台灣，參加他和副總統蕭美琴的就職典禮。對於「台英國會小組」在今年一月，台灣完成總統大選過後，第一時間發布聲明肯定台灣的民主，他要代表全體國人表達誠摯的感謝。

賴總統表示，訪賓這次來訪不僅彰顯台灣和英國的友好關係，也為未來雙方的互動交流持續累積基礎。他感謝英國上議院副議長羅根勳爵積極推動英國的友臺力量；也感謝英國下議院外交委員會以及國防委員會，在去年發表印太報告，展現對台海和平的重視。

賴總統指出，在福克納勳爵的努力下，台英雙邊也在去年完成簽署「提升貿易夥伴關係協議」，將為彼此在「投資」、「數位貿易」以及「再生能源與淨零碳排」領域，帶來更豐碩的合作成果。

賴總統提到，現在隨著英國逐步完成加入CPTPP的程序，未來也希望英國繼續支持台灣的申請入會案，讓台灣能夠和更多理念相近的夥伴，在公平開放的經貿秩序下，攜手打造更具韌性的國際供應鏈。

賴總統表示，盼未來一起努力，堅定捍衛民主自由等普世價值，也持續深化台英夥伴關係，共創全球的繁榮發展。

羅根勳爵致詞時表示，賴總統就職演說清楚擘畫出將來壯大台灣的計畫，很榮幸有機會見證這歷史性的一刻。台灣人民在民主制度下享受自由，也讓全世界、尤其是亞太區域了解到自由及民主可以讓一個國家壯大發展，來到台灣更讓他們能親眼見證。

羅根勳爵提到，1972年他第一次來台是以商人身分來經商，幾十年來，他看到台灣有相當巨大的改變。相信台灣將愈來愈好。此次訪台不只是參加就職典禮，也希望讓台灣的政府及人民都看到，英國和台灣站在一起，未來也會繼續支持台灣，共同造福台英兩國人民。

福克納勳爵說，台灣對全球的公衛及醫療貢獻良多，應該要更有意義地參與「世界衛生組織」(WHO)。上個月花蓮發生大地震，他們要向罹難者表達哀悼之意，另外也看到台灣人民的韌性、堅強及積極應對，讓一切生活很快就恢復正常，讓他們感到印象深刻。

福克納勳爵提到，他從2016年開始擔任貿易特使，努力為台英企業尋求合作方式，謀求共同利益。今年除了會進行正式的貿易協商，也將舉辦科技周，接待來到英國的台灣訪團。

再生能源 台灣人 英國

延伸閱讀

與賴視訊 瓜地馬拉總統：盼未來能提升為策略夥伴關係

賴清德接見 龐培歐：就職演說非常成功

瓜地馬拉總統視訊賴總統 盼元首互訪展現堅定邦誼

總統感謝為台灣發聲 貝里斯總理：台灣入聯是基本權利

相關新聞

賴總統盼英國挺台加入CPTPP 「打造更具韌性的國際供應鏈」

賴清德總統下午接見「英國『台英國會小組』慶賀團及英國對台貿易特使團」，期盼英國繼續支持台灣「跨太平洋夥伴全面進步協定」（...

龐培歐：賴清德擘劃台灣願景 樂見重申和平

賴清德總統下午接見「美國第70任國務卿龐培歐訪問團」，感謝龐培歐在任內，不僅開啟台美「經濟繁榮夥伴對話」機制，更推動台美...

賴總統就職演說北京跳腳 王毅再轟：背叛民族令人不齒

賴清德總統就職演說引起北京方面相當嚴厲的批評，中共政治局委員兼外長王毅在哈薩克，以更為強硬的語言批評賴清德「背叛民族和祖...

聖文森國總理12度訪台：兩國邦誼具有戰略性意義

賴清德總統下午會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福伉儷訪問團時表示，台灣與聖文森國在疫情期間相互扶持，也針對疫後復甦工作、婦女...

總統接見教廷特使 盼共同維護區域和平、保障信仰自由

賴清德總統今天下午接見教廷特使駐菲律賓大使布朗（Charles John Brown）總主教時表示，台灣近年來承擔起更多...

出席僑胞慶賀茶會 賴總統提4大使命：沒主權就沒國家

賴清德總統今出席海外僑胞回國茶敘，他在致詞時提出國家四大使命，強調要守護主權的存在、維持和平、顧好經濟發展，並讓台灣進一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。