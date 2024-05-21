來台出席就職典禮順便建交 賴見證4友邦簽署建交公報
賴清德總統昨天上任，今天接連接見訪團。下午也在總統府見證友邦帛琉共和國分別與聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖文森及格瑞那丁簽署建交公報，賴總統表示，期盼未來共同攜手合作、相互扶持，與全球民主陣營共同持續捍衛民主、自由及和平。
賴總統首先見證帛琉駐台大使歐儒侃，與聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使范東亞簽署兩國建交公報；接著見證帛琉總統惠恕仁與聖文森國總理龔薩福簽署兩國建交公報。
總統府表示，適逢帛琉總統惠恕仁、聖文森國總理龔薩福、聖克里斯多福及尼維斯聯邦副總理韓利均率團來台出席「第十六任總統副總統就職典禮」，基於彼此均崇尚民主、自由及和平，也是我國堅實友邦，盼相互建立並深化外交關係，爰決定在我國舉行建交儀式。
總統府表示，我國作為友邦建立邦誼的據點，相信未來彼此將在穩固的基礎上團結一致，共同攜手合作、相互扶持，與全球民主陣營共同持續捍衛共享的核心價值。
總統府表示，包括帛琉共和國、聖克里斯多福及尼維斯聯邦與聖文森國訪團，以及我總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等均在場觀禮。
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