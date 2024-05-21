懸缺近3年 許乃文升任行政院南部聯合服務中心執行長

懸缺近3年的行政院南部聯合服務中心執行長一職，由副執行長許乃文升任，今天舉辦就職典禮。許乃文表示，希望中心人員對南部民眾的陳情及證照申請案，要同理心提供便捷、親切的服務。

行政院南服執行長一職懸缺近3年，新政府上台隔日，行政院南部聯合服務中心今天發布新聞稿表示，確定由許乃文升任，並於今天中午舉辦就職典禮。

許乃文於典禮中表示，520總統就職演說中重要國內民生政策內容，是中心未來推動業務方向的重點，例如對於人民將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一份信賴與託付。

許乃文期勉中心人員對南部民眾的陳情案及證照申請案，要基於同理心妥善地提供最便捷、親切的服務。尤其近來越來越多前來中心趕辦證照的民眾，應加速審查流程及營造友善的洽公空間。

許乃文並表示，會請中心人員對地方政府的基層建設及跨域需協助事項，積極協調中央相關主管機關及國營事業予以協助。中心將安排訪視各部會所屬南部機關，以協調解決各機關跨域問題，並建立業務合作關係。

他還說，中心將與各部會新任首長建立更密切的聯繫關係，除了持續協助向南部民眾政策宣導外，對於南部未來推動的重大建設，主動邀請中央各部會來現勘及舉辦規劃及執行進度說明會等。

許乃文指出，中心將規劃於8月舉辦「2024南方領袖教育學院」，邀請8名相關部會首長至高雄向產官學社團宣講及溝通施政理念。