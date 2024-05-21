台灣、史瓦帝尼簽署三聯合聲明 史國：願邦誼持續茁壯

賴清德總統今天馬不停蹄接見訪團，上午與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世雙邊會晤暨見證簽署「台史聯合聲明」等三文件。賴總統表示，感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，在各種場域為台灣發聲；恩史瓦帝三世則重申對台史邦誼的支持，兩國關係穩固來自彼此的友誼、互相尊重及有效的合作。

賴總統致詞時表示，這次會面不僅象徵台灣和史瓦帝尼王國持續深化邦誼，也為兩國未來合作奠定更堅實基礎。

賴總統表示，史瓦帝尼奉行「沒有敵人、舉世皆友」外交政策，已經在國際間樹立愛好和平的良好形象。台灣做為國際社會負責任的一員，也和史瓦帝尼一樣致力維護區域的和平穩定，積極參與國際組織和活動，希望為世界做出更多貢獻。

賴總統表示，恩史瓦帝三世對史瓦帝尼的發展有非常宏大的願景。過去幾年來，台灣和史瓦帝尼在農業、教育、職訓以及資通訊等領域廣泛合作，成果有目共睹。未來，新政府將在既有的基礎上，與史瓦帝尼一起推動各項合作計畫，持續促進兩國共榮發展。

總統提到，兩國建交已經超過半個世紀，這次國王親自出席520就職典禮，相信未來台灣和史瓦帝尼也將分享彼此的榮耀和喜悅。

恩史瓦帝三世表示，他要代表史瓦帝尼王國人民恭賀賴總統在一場公平、自由的選舉中獲勝，是世界的民主燈塔；也肯定前總統蔡英文過去8年的前瞻領導力，深化台灣的民主並促進台灣發展。他要再次重申對台史邦誼的支持，兩國關係穩固來自彼此的友誼、互相尊重及有效的合作。

恩史瓦帝三世提到，兩國過去在許多領域都加深合作關係，包括農村電氣化、公衛、農業技術、婦女創業小額信貸、戰略儲油槽等計畫，他期盼未來能在此成功的基礎上繼續拓展，並造福兩國人民。

恩史瓦帝三世表示，史瓦帝尼將致力持續與台灣密切合作，深化兩國邦誼，相信團結一致，就能為雙邊人民帶來更大福祉，共創繁榮。

恩史瓦帝三世期盼賴總統未來能到訪史瓦帝尼王國，讓史瓦帝尼人民能回報台灣的溫暖歡迎。他也請賴總統放心，台灣在非洲大陸有一個真正的朋友，且值得信賴，史瓦帝尼會持續支持台灣，願兩國邦誼持續茁壯成長。

賴總統與恩史瓦帝三世國王見證我國外交部長林佳龍與史國外交暨國際合作部長戴柏莉簽署「台史聯合聲明」；我國經濟部長郭智輝與史國商工暨貿易部長庫馬羅（Manqoba Bheki Khumalo）簽署「有關建立數位商務計畫瞭解備忘錄」；以及我國央行總裁楊金龍與史國央行總裁蒙尼斯（Phil Mnisi）簽署「台史中央銀行合作備忘錄」。