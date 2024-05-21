黃國昌嗆「黑箱在哪？」 王婉諭怒：要問問2014年的黃國昌

藍白力拚國會改革法案三讀，綠營質疑藍白黑箱，民眾黨團總召黃國昌不只一次公開嗆「哪裡黑箱？」要質疑者說清楚。時代力量黨主席王婉諭今天酸，「只要問問2014年、2016年的黃國昌，就非常清楚。」批黃國昌用知識騙取知識比他不足的人的支持。

今天立法院院會，許多民眾和民團集結在立法院外的青島東路，下午五點多，綠委在議場內宣稱外面聚集者有8千多人。王婉諭今下午也到場關切並上台致詞，強調和許多人一樣，不一定是來支持民進黨，而是到場捍衛立法院的民主程序。

王婉諭指出，就算支持藍白版本的再修正動議，也不該支持這種破壞民主的審議程序，因為沒有程序正義就沒有國會改革的實質正義；黃國昌不斷詢問質疑者「國會改革哪裡黑箱？」她要正告黃國昌，他跟國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導的、破壞民主程序的審查，當然是不折不扣的黑箱。

王婉諭認為，黃國昌早有預謀，證據就在4月15日的直播上，完整的自白了往後一個月的發展，「所有破壞民主審議的罪證，通通都在上面。」黃非常清楚4月15日的審查，目標就是走完委員會審查的程序，所以有沒有討論，有沒有逐條審查，黃完全不在乎。

王婉諭表示，黃國昌講的沒錯，但沒有說出全部的真相，黃一直告訴外界，再修正動議本來就是院會當天才會看得到，但事實上，再修正動議都要依附在修正動議，或是委員會、協商的共識版本來提出，做細部的調整，從來沒有這種直接空降，蓋掉28個版本的再修正動議。

王婉諭批評，「這是一個名為再修正動議，實際上根本是一個完整的修法版本。」一個完整的修法版本，應該經過程序委員會，經過院會一讀交付委員會審查，再經過協商來院會二讀；但藍白新版的再修正動議，比逕付二讀還誇張，超越程序，直接插進來二讀。

王婉諭質疑，藍白為什麼不先拿出來在委員會好好審，要變成最高機密，當天才拿出來突襲？這個問題，就要問過去最在乎委員會中心主義，卻把藍白版本藏起來突襲的黃國昌。

王婉諭表示，黃國昌曾是時代力量成員且曾任黨主席，時代力量造就了這樣的巨獸，有責任要面對，批藍白在黃國昌主導下，聯手破壞了立法院的民主審議程序，且用比過去國民黨過半、民進黨過半還要惡劣的方式，來強行通過法案，讓台灣的國會，倒退到前所未有的地步。

王婉諭指出，過去國民黨強推服貿協議，民進黨強堆勞基法修惡、前瞻建設條例，用多數暴力來碾壓少數意見，都不曾、也不敢在委員會，沒收所有討論，把真正的版本視為最高機密，用再修正動議來突襲修法。她批評，黃國昌面對質疑從不正面回應，總是運用自媒體的分眾環境，蓄意切割事實，操控資訊落差，吸引信眾、餵養仇恨。過去黃國昌啟蒙並帶領很多人認識社會改革議題，如今作為雙標，且嚴重傷害曾經相信理念的那些人。

王婉諭表示，一個偶像的毀壞，最讓人難過的不是偶像本身，而是追隨偶像的人，隨著偶像的毀壞，未來很難再相信其他的信念與價值，這是黃國昌造成的傷害中，最讓人難以忍受的。

王婉諭改寫導演吳念真說過的話，指真正的知識分子不該利用知識去掠奪知識比他不足的人，也不該用知識去餵養仇恨，騙取知識比他不足的人的支持；審查法案最重要的就是把法條攤開來，把支持的理由講清楚，國會應該要「專業討論、說話負責、人民參與」，時力2016年、2020年提案的版本也重視國會聽證調查，以及藐視國會的規範，若涉及罰錢、有期徒刑，一定要把適用對象、構成要件、救濟程序弄清楚，這些都需要細緻討論。

王婉諭認為，台灣社會多數民意支持強化國會職能的改革方向，只要攤開來好好審查，可以得到多數人支持，她不明白，為什麼國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌要用最倉促和粗暴的方式，傷害國會改革的正當性，把一個明明可以得到支持的法案，用最糟糕、最不民主的方式強推。