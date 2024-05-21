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聖文森總理見賴總統 強調外交政策不因外力動搖

中央社／ 台北21日電

總統賴清德今會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福訪問團，感謝聖文森對台灣重視支持，期盼兩國持續在國際攜手努力。龔薩福表示，兩國邦誼具有戰略性意義，在外交政策方面，他們絕對不會因為任何外來力量的干預而動搖。

賴總統今天在總統府會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）伉儷訪問團，賴總統致詞表示，龔薩福是台灣多年的好朋友，這次是第12度以總理身分率團來訪，參加他和副總統蕭美琴就職典禮，他要代表中華民國政府和人民表達最誠摯歡迎。

賴總統指出，過去幾年來，台灣與聖文森國的交流越來越密切，像是在基礎建設、農業、公衛以及資通訊等領域，合作成果都非常豐碩，兩國不僅在疫情期間相互扶持，也針對疫後復甦工作、婦女賦權以及青年就業等重要議題，持續加深合作，照顧人民、提升邦誼。

賴總統提到，上個月初，台灣發生震災，聖文森國政府和民間都在第一時間向台灣人民慰問致意，並且提供人道賑濟支持，他要再次表達最深感謝。

總統透露，聖文森國對台灣的重視和支持，也展現在國際場域，除了龔薩福親自在聯合國大會，為台灣的國際參與仗義執言，聖文森國政府也在世界衛生大會（WHA）等國際場合，為台灣發聲。賴總統期待，未來兩國能持續在國際上攜手努力，為全球繁榮發展做出更多貢獻。

龔薩福隨後致詞表示，兩國邦誼具有戰略性意義，但也立基在原則及相互尊敬之上，在外交政策方面，他們絕對不會因為任何外來力量的干預而動搖。

龔薩福指出，中華民國台灣是聖文森國重要的盟友，兩國雙邊關係強健，即使面對各種風雨都不曾動搖，他要感謝中華民國台灣對聖國許多基礎建設發展計畫的協助，聖國人民都非常感念台灣的慷慨付出。此外，兩國不論是學生、農民甚至是婦女賦權方面累積出的交流和進展，都深深烙印在聖國人民心中，也希望未來能持續推動雙邊合作計畫。

最後，龔薩福再次感謝賴總統撥冗接見及對訪團的溫馨接待，也邀請賴總統未來能到聖文森國訪問。

WHA 總統府 聯合國 蕭美琴 賴清德

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