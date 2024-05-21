台史簽署聯合聲明 外交部：賴總統第一份友邦合作文件

外交部長林佳龍今上午在總統府陪同賴清德總統與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）會談後，隨即在兩國元首見證下，與史國外交暨國際合作部長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）簽署台史聯合聲明。總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、經濟部長郭智輝及中央銀行總裁楊金龍等人也在場觀禮。

外交部指出，此次簽署的聯合聲明是賴總統上任後我國與友邦簽署的第一份合作文件，彰顯台史邦誼穩固，以及史國對台灣參與國際組織的堅定支持，雙方並承諾在醫療公衛、農業、經貿投資、職業訓練、教育、婦女賦權、青年就業、防制資訊操弄與假訊息傳播、司法互助及打擊跨境犯罪等領域持續合作，共同推進台史關係至下一個里程碑。

外交部指出，兩國簽署聯合聲明後，兩位元首又陸續見證雙方簽署「有關建立數位商務計畫瞭解備忘錄」及「中央銀行合作備忘錄」兩項合作文件。

外交部表示，史國自1968年獨立後即與我國建交，是我國在非洲地區的堅實友邦；外交部未來將在台史兩國堅實友好的基礎上，繼續與史國推動各領域的合作交流，強化台史兩國友好關係。