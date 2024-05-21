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總統感謝國際為台仗義執言 貝里斯總理持續挺台入聯

中央社／ 台北21日電

總統賴清德今天接見貝里斯總理布里仙紐，感謝在國際場合為台灣仗義執言，期盼兩國能繼續攜手合作。布里仙紐表示，台、貝兩國間真正且深厚的友誼不會被海洋分開，並強調台灣加入聯合國相關體系是基本權利、而非特權，貝里斯將持續支持台灣納入聯合國等國際體系。

總統賴清德上午在總統府接見友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）所率訪問團，他致詞時，回顧2022年1月以總統特使身分出席宏都拉斯總統就職典禮時，曾與布里仙紐會談，並邀他來台訪問，2個月後，布里仙紐在疫情期間便率團訪台。當時，他曾在台南奇美博物館主持歡迎午宴，也見證布里仙紐獲頒崑山科技大學榮譽博士學位。

總統透露，布里仙紐在20日國宴上表示還記得自己到過台南。

總統說，貝里斯舉辦多項區域峰會，也積極參與國際會議，與他國一起因應氣候變遷的挑戰，並促進全球永續發展，他期待新政府能和貝里斯在各項議題上持續深化合作。

賴總統也特別感謝布里仙紐在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，當台灣發生震災時，也立即表達關切慰問。他非常期待台灣和貝里斯能繼續攜手合作，共同邁向更美好的未來。

布里仙紐致詞時表示，當他與賴總統第一次在宏都拉斯碰面時，他便有個直覺，就是兩人會是好朋友、台灣及貝里斯也可以成為非常好的朋友。

布里仙紐非常肯定賴總統在就職演說中強調維持和平穩定至關重要，他並表示，非常珍惜台灣為促進國際和平、安全所做的貢獻，也相信台灣加入聯合國相關體系是基本權利、而非特權，貝里斯將持續支持台灣納入聯合國等國際體系。

他強調，雙方特別且深厚的情誼不會被海洋分開，未來也會在這個基礎上持續強化兩國關係。

聯合國 貝里斯 賴清德

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