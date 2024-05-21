立院多元聲音 巴拉圭眾議院議長：國會絕對不會無聊

巴拉圭眾議院議長拉托雷今天拜訪立法院，立院副院長江啟臣代表接待。對於立法院有多元和不同聲音，江啟臣說，在民主國家，國會是最充滿活力的地方，拉托雷也向他說，「國會不管怎麼樣，絕對不會無聊」。

立法院會17日討論國會職權修法相關法案，藍綠爆發數波激烈衝突，今天院會繼續處理，議場內藍綠依舊吵翻天，立法院外有抗議群眾集結。

拉托雷（Raúl Latorre，另譯：拉多雷）今天下午拜訪立法院，立法院長韓國瑜主持院會，由副院長江啟臣代表接待訪賓。

江啟臣致詞時表示，在民主國家，國會是最充滿活力的地方，也是最熱情的地方。今天立法院開會，有不同的聲音，他陪同拉托雷走進立法院會客室的過程中，拉托雷也說，「國會不管怎麼樣，絕對不會無聊」。

江啟臣說，「這也是我們珍惜民主的地方」，多元和不同聲音在國會呈現、討論、辯論，最後作成結論。

江啟臣說，立法院誠摯歡迎友邦巴拉圭國會眾議院議長來到立法院，希望未來雙邊能夠有更多國會交流。

拉托雷致詞時表示，來到立法院，感到榮幸與欣喜，也帶來巴拉圭人民深情的問候和情誼，台灣與巴拉圭之間有最真摯和密切的情誼。

此外，拉托雷提到，巴拉圭希望打造為拉丁美洲的電動車樞紐大國，提供友善交通環境。他也當面向江啟臣提出請求，希望台巴經濟合作協定能將豬肉的關稅降至零。