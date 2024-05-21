彭啟明22日赴立院備詢坦言非常緊張 強調「要做大事也要做小事」

立法院社環委員會明天邀請環境部長備詢。彭啟明坦言「心情非常緊張」，但會努力面對挑戰；也強調「要做大事也要做小事」，如將排水溝當菸灰缸等小細節，都希望能夠改變。

環境部今天舉辦「彭啟明部長與記者有約－談環境部業務展望」記者會。

由於明天就是彭啟明以環境部長的身分首次進入立院報告及備詢，他在接受媒體聯訪時表示，心情非常的緊張，就像是開始要打仗，今天也有去拜訪立委，雖然沒有見到面，但還是會努力面對各種挑戰。

彭啟明提到，現在路上仍有很多菸蒂、或是把排水溝當菸灰缸的情形，他看了非常難過，希望能改變，一步步改變這些小細節，「要做大事也要做小事」，希望大家給他一點時間。

至於碳定價制度的想法，彭啟明記者會中表示，以他個人的意見，台灣應依國際經驗，走向總量管制及排放交易制度；他認為，不論是碳費或是碳稅，消耗成本都很大，只透過市場機制帶動，才能創造出更積極的減碳。

他強調，未來會走出辦公室加大溝通，請企業不必過於緊張，他會從國際的觀點，保障台灣企業的生存。

彭啟明提到，未來希望與如外交部等跨部會合作，在歐洲設立單位，能直接對接歐盟碳邊境調整機制（CBAM），確保台灣出口不會受到阻礙。但這需要經費、人力編制，動員非常大，他會積極處理。

此外，彭啟明解釋，新加坡、日本也有自己的碳制度，每一個拿來台灣可能都不是那麼適應；環境部這1、2個月內來了解細節。

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