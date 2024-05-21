花蓮震災48天 卓榮泰要求加速補助核撥到位

行政院長卓榮泰昨上任，今日率領新內閣組成以後第一次召開「0403震災復原重建方案」推動的專案會議，卓榮泰表示，各部會計畫應加速時程管控進度，各項補助應加速核撥確實到位，展現政府無縫接軌照顧受災民眾為最高目標。

今天出席會議人員包括全體政務委員及地震專案小組成員工程會、國發會、內政部、交通部、經濟部等14個中央部會。

行政院政務委員、工程會主委陳金德及工程會專案報告「0403花蓮地震專案小組」地震以來，跨部會統籌整合、協調列管復原重建工作，民房災損安置及重建方案、產業振興及企業紓困措施、以及急難救助及福利事項等的辦理情形及預定進度，以及「0403震災復原重建方案」的重點內容及各工作項目的經費來源。

卓榮泰表示，住宅重建辦理進度方面，內政部已主導進駐花蓮成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，就近、就地支持受災民眾，針對災民需要對症下藥，主動積極任事協助居住安置、危老重建，以及都市更新等服務事項。

卓榮泰表示，內政部、交通部偕同賑災基會，在兼顧社會公平正義原則下，提出多項創新措施，採多元化策略解決安置及重建問題，包括在短期安置方面，提供「受災戶租金補貼」、「受災戶旅宿安置」、「房屋修繕補助」及「安遷賑助」等措施。

卓榮泰表示，住宅重建策略則提供「耐震弱層補強補助措施」、「受災戶修繕住宅貸款及重建(購)住宅貸款利息補貼」及「民宅災損重建方案」等措施。中長期重建方面，提供「建築物耐震評估」、「危老重建」及「都市更新」等措施。

卓榮泰表示，重建是一條漫長的路，內政部在災區設立的「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」應發揮在地服務及諮詢的功能，專人服務，主動說明，主動協助辦理，細心向民眾妥為說明各項住宅重建方案的優缺點，選擇最有利的方案，讓災區民眾早日回歸日常生活。

卓榮泰說，振興觀光旅遊部分，交通部提出旅遊振興方案，內容包括自由行優惠、團體旅遊補助等，農業部提出獎勵農業旅遊自由行方案及花宜地區森林育樂場域景點串聯，原民會提出部落旅遊振興計畫，推動歲時祭儀結合部落旅遊，文化部則提出擴大發放文化幣等措施。

卓榮泰在會議中強調，行政院已通過之「0403 震災復原重建方案」，專案會議由當時的副院長鄭文燦主持召集，即日起本專案會議之「0403地震專案小組」由院長擔任召集人、副院長鄭麗君督導，各項復原重建工作由工程會跨部會主責彙整，國發會專責辦理報院核定程序。