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防陸520後挖邦交國 田弘茂：應透過美日澳穩定、開拓邦交國

中央社／ 台北21日電
國策研究院董事長田弘茂在該院舉辦的「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，開幕致詞。記者林俊良／攝影
國策研究院董事長田弘茂在該院舉辦的「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，開幕致詞。記者林俊良／攝影

面對520後，中國有可能挖走台灣的邦交國，前外交部長田弘茂今天指出，外交部長林佳龍應思考要說服美國、日本、澳洲等國，透過這些國家穩定台灣既有的邦交國，並開拓更多的邦交國。

國策研究院今天在張榮發基金會舉行「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會。

曾於2000年至2002年擔任外交部長的國策研究院董事長兼院長田弘茂指出，從他擔任外交部長時，美國就說要幫助台灣有意義的加入國際組織，但是20年過後仍然一個都沒有加入，這是對美外交要努力的方向。

田弘茂表示，他擔任外交部長時，台灣仍有28個邦交國，但是目前僅剩下11個邦交國，林佳龍應要思考如何說服美國、日本、澳洲等國，透過這些國家穩定台灣既有的邦交國，並開拓更多的邦交國。

對於美國總統拜登派跨黨派代表團訪台，慶賀總統賴清德就職，前駐美代表高碩泰表示，拜登遵循美國前總統歐巴馬於2016年對前總統蔡英文首次就職典禮派出代表團的規格，顯示對台美關係的延續性與一致性。

高碩泰指出，美國國會日前以懸殊票數通過行政部門提出對台約10億美元的直接軍援，是1979年斷交以後首見，此舉在救急不救窮，賴總統所領導的政府，自昨天開始就承接蔡英文路線，與華府進行坦誠、無縫的溝通，新政府在基於默契互信下，可以展現適度企圖心，讓台美關係更上層樓。

至於新政府在國防領域的挑戰，中研院歐美所研究員林正義表示，中國在前總統蔡英文任內，不只進入台灣西南空域，更是跨越海峽中線，進逼到基隆、鵝鑾鼻，一北一南形成「鉗形攻勢」，這與對待鄰居、貿易夥伴應有的尊重背道而馳。

林正義說，國軍是印太國家最被孤立的一支軍隊，與其他國家幾無聯合演訓，也只有美國願意且有能力協助台灣打破孤立，拜登政府提升台灣戰力不再只是閉門造車，而是愈來愈多美軍來協訓國軍，或是國軍在美國演訓，但顯然仍有成長的空間。

台北醫學大學通識教育中心副主任張國城表示，國民黨與民眾黨主導的立法院，已經不太可能通過賴清德政府的國防軍購預算，新政府或許可以召開「國防國是會議」，廣泛吸收各界專業意見，求取社會大眾對國防改革的支持，以及讓社會大眾了解兩岸的軍力差距。

美國 蔡英文 邦交國

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