【重磅快評】柯建銘看見習近平？召喚側翼意圖太明顯

立院今天續審國會改革相關法案，藍綠再爆推擠，議事牛步。值得注意的是，民進黨這波議事攻防不僅引來負評，連美國人都看不過去。雖然賴清德總統520演說有提到國會攻防，但黨團總召柯建銘話只聽一半，還操作抗中保台，大賣芒果乾，召喚側翼包圍立院施壓在野的意圖明顯，民進黨的負面聲量真不知要伊於胡底。

賴清德總統在就職演說中提及：立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。外界解讀相當程度是為最近立院的攻防定調，也許賴清德也意識到，517民進黨發動議事衝突，並未到得到多數民意支持，僅管「少數服從多數」這句話說得不太自然，但畢竟還是說出口了。

但從現場反應，已可得知賴清德的提醒有如蚊子叮牛角。在場民進黨支持者多數只聽進「多數尊重少數」，並報以熱烈掌聲，但對「少數服從多數」充耳不聞，全場一片靜寂，柯建銘可能就是其中一人。

果然，今天出爐的TPOC台灣議題研究中心整理的數據分析就值得民進黨參考。分析發現，網友對立院衝突的看法很清楚，有6成5民眾力挺藍白兩黨或國會改革法案，批評藍白陣營或反對國會改革法案的僅2成5；發動杯葛的民進黨立委好感度更被國民黨立委超車，負面聲量暴增到11.2萬則。

至於民進黨極力訴求的程序不正義，並未獲得多數選民認同。有18％網友表示「支持國會改革」，贊同綠營論述「法案沒有討論直接審查」僅14％，還有13％網友分別表示「下架民進黨」和「為國民黨立委們加油」。另有12％主張「應罷免藍白立委、解散國會」，11％網友批評「在立院打架才是藐視國會」，10％批評在立院外聲援民進黨的群眾是「職業學生」，甚至酸這是「大型面試現場」，還有9％表態力挺韓國瑜。

這項數據分析已相當程度為民進黨在這波立院攻防打了分數，民進黨表現嚴重不及格，連挺台的美國共和黨籍眾議員克里斯·史密斯都在賀詞中提到，賴清德的首要挑戰是要先克服民進黨內立場較激進的立委在立院的干擾，尤其是他們反對強化監督制衡的國會改革法案。對賴清德來說，美國人的意見豈能不聽？

民進黨在立院表現扣分，國民黨、民眾黨的表現大大加分，賴清德心知肚明，這也是他在演說中要說出支持者不愛聽「少數服從多數」這句話的原因。畢竟賴是雙少數的總統，面對在野多數的民意，必須改變心態與作法。

只是，民進黨雖然習慣當家，卻不習慣國會少數的態勢，要綠委當家不鬧事，確實是有幾分難度。柯建銘一早就對藍白提出3大拷問，開口閉口賣台，還說占領主席台的是中共總書記習近平。如果柯建銘聽懂賴清德、美國人的話，那他這番說法的唯一的用處可能就是召喚側翼包圍立院。但柯建銘要注意，這招用多了，「職業學生」、「大型面試現場」的批評已起，最後受傷的可能還是民進黨。