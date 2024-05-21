立院二讀「官員不可反質詢」 綠委憂…當初香港就是這樣開始沉淪

立法院院會今天上午舉手表決二讀通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱，今立法院外聚集數百民眾聚集高喊「民主開倒車」，民進黨立委伍麗華今透過臉書表達擔憂，稱這次攻防並非單純藍綠對決，當初香港就是由一群親中民代通過類似不合理法案開始沉淪的。

伍麗華表示，這次強度關山的法案攻防不能小看，當初香港就是這樣開始沉淪的，當時香港民眾只是不滿罵一罵，等到人民發現修法不可逆時，上街頭抗議已經來不及了。憂「今日香港，明日台灣」。

伍麗華指出，很多人不了解為什麼立法院要打來打去，批立法委員們像小孩子一樣胡鬧，其實「這是沒辦法中的辦法」，為了阻擋不該通過的法案，只能用癱瘓議事來阻擋。

伍麗華表示，就像十年前立法院無法擋下服貿，因而有了占據議場的太陽花世代，用人民力量阻止可能悲劇。民進黨立委賴瑞隆也在臉書質疑，行政院長、部會首長等官員受邀到立法院出席會議時，未經會議主席准假缺席，視為藐視國會，可處一年以下有期徒刑，「缺席就一年以下有期徒刑，這種法案不用討論嗎？」

民眾黨透過臉書表示，這條法規是處罰說謊官員，對誠實官員沒有影響，只規範官員而非百姓，且會經過法院審理，不是隨便判刑。但今早聚集在立法院外的抗議人潮逐漸聚集，中午已從青島東路蔓延到接近中山南路口。