快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

立院二讀「官員不可反質詢」 綠委憂…當初香港就是這樣開始沉淪

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院院會今天上午舉手表決通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱，今立法案會聚集數百民眾聚集高喊「民主開倒車」。記者歐陽良盈/攝影
立法院院會今天上午舉手表決通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱，今立法案會聚集數百民眾聚集高喊「民主開倒車」。記者歐陽良盈/攝影

立法院院會今天上午舉手表決二讀通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱，今立法院外聚集數百民眾聚集高喊「民主開倒車」，民進黨立委伍麗華今透過臉書表達擔憂，稱這次攻防並非單純藍綠對決，當初香港就是由一群親中民代通過類似不合理法案開始沉淪的。

伍麗華表示，這次強度關山的法案攻防不能小看，當初香港就是這樣開始沉淪的，當時香港民眾只是不滿罵一罵，等到人民發現修法不可逆時，上街頭抗議已經來不及了。憂「今日香港，明日台灣」。

伍麗華指出，很多人不了解為什麼立法院要打來打去，批立法委員們像小孩子一樣胡鬧，其實「這是沒辦法中的辦法」，為了阻擋不該通過的法案，只能用癱瘓議事來阻擋。

伍麗華表示，就像十年前立法院無法擋下服貿，因而有了占據議場的太陽花世代，用人民力量阻止可能悲劇。民進黨立委賴瑞隆也在臉書質疑，行政院長、部會首長等官員受邀到立法院出席會議時，未經會議主席准假缺席，視為藐視國會，可處一年以下有期徒刑，「缺席就一年以下有期徒刑，這種法案不用討論嗎？」

民眾黨透過臉書表示，這條法規是處罰說謊官員，對誠實官員沒有影響，只規範官員而非百姓，且會經過法院審理，不是隨便判刑。但今早聚集在立法院外的抗議人潮逐漸聚集，中午已從青島東路蔓延到接近中山南路口。

抗議群眾多為年輕學生、長者等兩大族群，並包括公民監督國會聯盟、台灣人權促進會、台灣長老教會等。年輕人高喊民主開倒車，長者批國會擴權、違法亂政，現場人潮越來越多，還有民團向立委辦公室求援，請求礦泉水等物資支援。

立法院院會今天上午舉手表決通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱，今立法案會聚集數百民眾聚集高喊「民主開倒車」。記者歐陽良盈/攝影
立法院院會今天上午舉手表決通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱，今立法案會聚集數百民眾聚集高喊「民主開倒車」。記者歐陽良盈/攝影
立法院院會今天上午舉手表決通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱，今立法案會聚集數百民眾聚集高喊「民主開倒車」。記者歐陽良盈/攝影
立法院院會今天上午舉手表決通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱，今立法案會聚集數百民眾聚集高喊「民主開倒車」。記者歐陽良盈/攝影
今早聚集在立法院外的抗議人潮逐漸聚集，中午已從青島東路蔓延到接近中山南路口，現場人潮越來越多，還有民團向立委辦公室求援，請求礦泉水等物資支援。記者歐陽良盈/攝影
今早聚集在立法院外的抗議人潮逐漸聚集，中午已從青島東路蔓延到接近中山南路口，現場人潮越來越多，還有民團向立委辦公室求援，請求礦泉水等物資支援。記者歐陽良盈/攝影

伍麗華 立法院 香港

延伸閱讀

影／屏大畢典「老學姐」伍麗華攻讀博班 趕7月底前口考畢業

屏東議員席次保衛戰 綠委提案下修人口門檻

屏東人口跌破80萬恐大減12席議員 綠委爭取修法藍委有意見

無須再綁漢字！立院三讀 原住民身分證件可單列拼音族名

相關新聞

搶周萬來文件遭提送紀律委員會 郭國文：推人藍委也要送

為杯葛國會改革法案審查進度，民進黨立委郭國文上周五院會出手搶奪立法院秘書長周萬來手中文件，引發國民黨批評。國民黨今天在程...

馬英九特勤禮遇結束 進口車改搭國產中古車安之若素

前總統馬英九特勤禮遇昨天結束，今天早上前往文化大學出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會，兩輛車抵達會場，第一輛是馬英...

若對岸武力犯台 龐培歐：美國一定會到！

美國前國務卿龐培歐今受邀發表主題演講，對於有人問及川普的對台態度，若對岸武力犯台，美國是否會援助台灣？龐培歐表示，美國一...

綠委稱非單純藍綠對決 憂「今日香港 明日台灣」

立法院院會今天上午舉手表決通過立法院職權行使法第25條，未來官員不可反質詢，也不可在國會說謊。綠營批評國會擴權、藍白黑箱...

與賴總統見證簽署3文件 史瓦帝尼國王：史國是值得信賴的朋友

總統賴清德今天與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世雙邊會晤與見證簽署「台史聯合聲明」等3項文件。總統期盼在既有的基礎上，持續促...

當年立委陳水扁力推國會調查權 現在民進黨立委強力杯葛何其荒謬

現在的立法院完全沒有足夠的權力監督行政部門，在野黨立委推動國會改革，卻遭扭曲為國會擴權，國會調查權是昔日陳水扁擔任民進黨立委時堅持的主張，如今的民進黨否定過去的民進黨，豈不荒謬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。