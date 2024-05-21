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接見教廷特使 賴總統：盼合作人道慈善工作、維護和平

中央社／ 台北21日電
教廷駐菲律賓大使布朗總主教（左）代表教宗向總統賴清德（右）恭賀就職，盼天主賜台灣繁榮昌盛。圖／外交部提供（中央社）
教廷駐菲律賓大使布朗總主教（左）代表教宗向總統賴清德（右）恭賀就職，盼天主賜台灣繁榮昌盛。圖／外交部提供（中央社）

總統賴清德今天接見教廷特使駐菲律賓大使布朗總主教時表示，台灣近年來承擔起更多責任，和教廷攜手投入人道慈善工作，為國際社會做出更多貢獻。期盼未來與教廷合作，共同維護區域和平穩定，也保障宗教信仰自由。

總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下接見教廷特使駐菲律賓大使布朗（Charles John Brown）總主教，感謝布朗總主教以教宗特使的身分，參加他與副總統蕭美琴的就職典禮。他要代表中華民國台灣政府及人民表達最誠摯的歡迎與感謝。

總統說，這幾年來，台灣及梵蒂岡持續透過各層級的相互訪問，增進彼此的情誼。為回應教宗方濟各（Pope Francis）對於國際人道救援的呼籲，台灣近年來承擔起更多的責任，和教廷攜手投入人道慈善的工作，為國際社會做出更多貢獻。

總統提到，面對俄烏戰爭爆發，台灣也響應教廷「送暖到烏克蘭」活動，捐贈發電機、台灣製造的發熱衣及藥品等物資，並投入修復當地的基礎建設，協助烏克蘭人民重建家園。

總統也特別感謝教宗在上個月台灣發生震災後，慰問受災民眾及救災人員，展現對台灣的溫暖關懷。新政府期盼未來與教廷一起合作，共同維護區域的和平穩定，也保障宗教信仰的自由。

總統感謝布朗總主教來訪，也請布朗總主教向教宗轉達來自台灣的問候。

信仰 教宗 教廷 賴清德

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