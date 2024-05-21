立院續審國會職權修法 綠喊「不討論、就散會」…動議遭否決

中華民國第16任總統賴清德昨天（5月20日）上任，發表眾所矚目的就職演說，其內容雖沒有脫離選舉期間的「蔡規賴隨」，卻是明顯的變奏曲。學者表示，就職演說是賴清德在美中台博弈棋盤上落下的第一子，開局就對「中華民國主權」論述，試圖對蔡英文的「中華民國台灣」進行新的嫁接，表面上是對北京嗆聲，更多卻是對內宣傳，強化一般民眾的國家認同。綠營認為，其實賴對兩岸論述並未超過扁、蔡說法；不過學者解讀，引起高度爭議不在是否超越扁蔡，而是另有原因。

2024-05-21 16:00