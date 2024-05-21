快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

立院續審國會職權修法 綠喊「不討論、就散會」…動議遭否決

中央社／ 台北21日電
立法院會21日繼續處理藍白所提國會職權相關修法，下午院會開始開會後，民進黨立委王美惠（中白衣）在議場中高喊「不討論、就散會」。（中央社）
立法院會21日繼續處理藍白所提國會職權相關修法，下午院會開始開會後，民進黨立委王美惠（中白衣）在議場中高喊「不討論、就散會」。（中央社）

立法院會今天繼續處理藍白黨團所提國會職權相關修法，下午2時30分繼續開會後，民進黨團提出散會動議，並高喊「不討論、就散會」，但出席108人中僅49人贊成，提案未通過。

立法院會今天處理國會職權相關修法，藍綠未發生肢體衝突，僅喊口號隔空叫陣。截至中午12時立法院長韓國瑜宣布院會休息，僅二讀表決5條條文，下午2時30分繼續開會。

下午院會開始開會後，民進黨立法院黨團在下午2時33分提出散會動議，並高喊「不討論、就散會」，立法院長韓國瑜隨即宣布清點人數、進行表決；國民黨立委則喊「要開會、要改革」。

韓國瑜宣告，表決結果，出席108人、贊成49人，民進黨團所提散會動議不通過，隨即繼續進行逐條審查。

民進黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

拚三讀國會改革法案 洪孟楷：挑燈夜戰到12點

在立法院帶頭喊「尊重院長和國會」 楊瓊瓔今天擔護衛任務

舉手表決不清點人數 綠委怒斥韓國瑜：算什麼民主？

不排除動用警察權？韓國瑜宣佈：適當進行安全管制

相關新聞

搶周萬來文件遭提送紀律委員會 郭國文：推人藍委也要送

為杯葛國會改革法案審查進度，民進黨立委郭國文上周五院會出手搶奪立法院秘書長周萬來手中文件，引發國民黨批評。國民黨今天在程...

馬英九特勤禮遇結束 進口車改搭國產中古車安之若素

前總統馬英九特勤禮遇昨天結束，今天早上前往文化大學出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會，兩輛車抵達會場，第一輛是馬英...

若對岸武力犯台 龐培歐：美國一定會到！

美國前國務卿龐培歐今受邀發表主題演講，對於有人問及川普的對台態度，若對岸武力犯台，美國是否會援助台灣？龐培歐表示，美國一...

立院續審國會職權修法 綠喊「不討論、就散會」…動議遭否決

立法院會今天繼續處理藍白黨團所提國會職權相關修法，下午2時30分繼續開會後，民進黨團提出散會動議，並高喊「不討論、就散會...

賴兩岸論述未超越扁蔡卻引爭議 學者曝危險點藏在這句

中華民國第16任總統賴清德昨天（5月20日）上任，發表眾所矚目的就職演說，其內容雖沒有脫離選舉期間的「蔡規賴隨」，卻是明顯的變奏曲。學者表示，就職演說是賴清德在美中台博弈棋盤上落下的第一子，開局就對「中華民國主權」論述，試圖對蔡英文的「中華民國台灣」進行新的嫁接，表面上是對北京嗆聲，更多卻是對內宣傳，強化一般民眾的國家認同。綠營認為，其實賴對兩岸論述並未超過扁、蔡說法；不過學者解讀，引起高度爭議不在是否超越扁蔡，而是另有原因。

【重磅快評】柯建銘看見習近平？召喚側翼意圖太明顯

立院今天續審國會改革相關法案，藍綠再爆推擠，議事牛步。值得注意的是，民進黨這波議事攻防不僅引來負評，連美國人都看不過去。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。