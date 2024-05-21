與賴總統見證簽署3文件 史瓦帝尼國王：史國是值得信賴的朋友

總統賴清德今天與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世雙邊會晤與見證簽署「台史聯合聲明」等3項文件。總統期盼在既有的基礎上，持續促進兩國共榮發展。恩史瓦帝三世請賴總統放心，台灣在非洲大陸有一個真正的朋友，且值得信賴，史瓦帝尼會持續支持台灣並邀總統訪問史國。

總統賴清德上午在副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下，接見史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會晤。

總統表示，史瓦帝尼奉行「沒有敵人、舉世皆友」外交政策，已經在國際間樹立愛好和平的良好形象。台灣做為國際社會負責任的一員，也和史瓦帝尼一樣致力維護區域的和平穩定，積極參與國際組織和活動，希望為世界做出更多貢獻。

因此，他對於史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，在各種場域為台灣發聲，表達最誠摯的感謝。

總統說，恩史瓦帝三世國王對史瓦帝尼的發展有非常宏大的願景。過去幾年來，台灣和史瓦帝尼在農業、教育、職訓以及資通訊等領域廣泛合作，成果有目共睹。

總統表示，未來新政府將在既有的基礎上，與史瓦帝尼一起推動各項合作計畫，持續促進兩國共榮發展。

他並提到，兩國建交已經超過半個世紀，這次國王親自出席520就職典禮，相信未來台灣和史瓦帝尼也將分享彼此的榮耀和喜悅。他期待與訪團貴賓一起努力打拚，深化兩國交流合作，也請國王回國後代他問候王母。

恩史瓦帝三世致詞表示，兩國過去在許多領域都加深合作關係，包括農村電氣化、公衛、農業技術、婦女創業小額信貸、戰略儲油槽等計畫，他期盼未來能在此成功的基礎上繼續拓展，並造福兩國人民。

恩史瓦帝三世說，史瓦帝尼將致力持續與台灣密切合作，深化兩國邦誼，相信團結一致，就能為雙邊人民帶來更大福祉，共創繁榮。

他感謝賴總統堅定的領導力，以及對兩國邦誼的支持，並期盼賴總統未來能到訪史瓦帝尼王國，讓史瓦帝尼人民能回報台灣的溫暖。他也請賴總統放心，台灣在非洲大陸有一個真正的朋友，且值得信賴，史瓦帝尼會持續支持台灣，願兩國邦誼持續茁壯成長。

賴總統並與恩史瓦帝三世國王見證兩國外長簽署「台史聯合聲明」；兩國經濟部長簽署「有關建立數位商務計畫瞭解備忘錄」；及兩國央行總裁簽署「台史中央銀行合作備忘錄」。