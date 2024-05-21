台中捷運爆砍人案 急診醫教保命心法、出現6情形已休克

台中捷運今天上午發生持刀攻擊事件，造成4人受傷，涉案的洪姓男子，當時攜帶菜刀等3把刀械，急診科醫師指出，事發時要保護頸部、軀幹等部位，有出血情形時，使用毛巾或乾淨紗布加壓止血；如出現四肢蒼白、冰冷、盜汗、心跳加快、呼吸急促、意識漸漸模糊等休克現象，要盡快送醫，「一直和傷患講話」其實沒有幫助，反而要讓患者休息，其餘民眾則是盡可能保護自己、遠離危險源，避免成為下一個傷患。

台中捷運在上午11時許行經西屯區文心路附近時，傳出有男子持刀攻擊案件，同車廂乘客描述，持刀的洪姓男子一上車就把行李放台上並拿出菜刀，部分乘客趕快跑、往後退，也有人使用雨傘等物品，要將洪男手上的刀打掉，最後是一群同車乘客上前壓制、用力撬開洪男的手奪刀，才阻止繼續行凶。

由於10年前的今天，鄭捷在台北捷運犯下隨機傷人事件，造成4死24傷，不少民眾將兩件事連結。針對這類砍傷行為，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學說，如果傷及較大的血管，尤其是傷到動脈的話，血流會相當快，傷患會很快進入休克狀況，旁人可以使用毛巾與乾淨紗布，用力壓在傷處的「加壓止血」，壓到血不再噴出就達到止血效果，可以持續壓到救護人員到場。

田知學指出，當患者出現四肢蒼白、冰冷、盜汗、心跳加快、呼吸急促、意識漸漸模糊等，就屬於休克階段，甚至已經到了昏迷程度，要盡快送醫；戲劇常出現，旁人一直和傷患說話、避免昏迷，其實是沒有幫助的，反而要讓患者多休息。

砍到腹部胸部或頸部，就不要把刀子拔出來、比照一般穿刺傷，田知學說，在這樣狀況下，如果傷患是躺著，刀子在哪裡，就協助用布、毛巾等固定，避免二度傷害，要讓病人呈現靜止狀態，平行移動用擔架等送醫，如果刀子已被拔出，就要立即加壓止血。

田知學表示，頸部的任何穿刺傷，醫師都會很小心處理，即便在急診室看到穿刺傷的患者，都會會診其他科醫師，直接到開刀房救治，因為頸部直通大腦，又有很多重要的血管、神經，要特別審慎處理。

民眾或許聽過止血點 、止血帶等止血法，但有時候會錯誤使用，田知學舉例，有些傷口失血量並不大，例如手指割傷，即使是深部割傷，流出來的寫不會大到休克或是低血壓，但很多人會用橡皮筋纏住，反而會導致手指末梢循環變差而壞死

「止血帶綁的時候，通常都是在戰地」，田知學解釋，使用止血帶的風險在於，可能面臨截肢，通常不會在有其他方式可用的情況下，鼓勵民眾用止血帶，建議還是用加壓止血法，持續壓到救護人員到場。

田知學提醒，制止兇嫌等動作，需要有非常專業訓練，一般民眾貿然上前，可能會跟著受傷，應該要保護自己、避免成為下個受害者，在這種混亂狀態下，最有效的自保方法，還是要遠離可怕的致命來源。