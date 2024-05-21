快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

台中捷運爆砍人案 急診醫教保命心法、出現6情形已休克

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台中捷運傳發生持刀攻擊案件，急診科醫師指出，事發時要保護頸部、軀幹等部位，出現四肢蒼白、呼吸急促等休克症狀，要盡快送醫。圖／取自黑色豪門企業
台中捷運傳發生持刀攻擊案件，急診科醫師指出，事發時要保護頸部、軀幹等部位，出現四肢蒼白、呼吸急促等休克症狀，要盡快送醫。圖／取自黑色豪門企業

台中捷運今天上午發生持刀攻擊事件，造成4人受傷，涉案的洪姓男子，當時攜帶菜刀等3把刀械，急診科醫師指出，事發時要保護頸部、軀幹等部位，有出血情形時，使用毛巾或乾淨紗布加壓止血；如出現四肢蒼白、冰冷、盜汗、心跳加快、呼吸急促、意識漸漸模糊等休克現象，要盡快送醫，「一直和傷患講話」其實沒有幫助，反而要讓患者休息，其餘民眾則是盡可能保護自己、遠離危險源，避免成為下一個傷患。

台中捷運在上午11時許行經西屯區文心路附近時，傳出有男子持刀攻擊案件，同車廂乘客描述，持刀的洪姓男子一上車就把行李放台上並拿出菜刀，部分乘客趕快跑、往後退，也有人使用雨傘等物品，要將洪男手上的刀打掉，最後是一群同車乘客上前壓制、用力撬開洪男的手奪刀，才阻止繼續行凶。

由於10年前的今天，鄭捷在台北捷運犯下隨機傷人事件，造成4死24傷，不少民眾將兩件事連結。針對這類砍傷行為，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學說，如果傷及較大的血管，尤其是傷到動脈的話，血流會相當快，傷患會很快進入休克狀況，旁人可以使用毛巾與乾淨紗布，用力壓在傷處的「加壓止血」，壓到血不再噴出就達到止血效果，可以持續壓到救護人員到場。

田知學指出，當患者出現四肢蒼白、冰冷、盜汗、心跳加快、呼吸急促、意識漸漸模糊等，就屬於休克階段，甚至已經到了昏迷程度，要盡快送醫；戲劇常出現，旁人一直和傷患說話、避免昏迷，其實是沒有幫助的，反而要讓患者多休息。

砍到腹部胸部或頸部，就不要把刀子拔出來、比照一般穿刺傷，田知學說，在這樣狀況下，如果傷患是躺著，刀子在哪裡，就協助用布、毛巾等固定，避免二度傷害，要讓病人呈現靜止狀態，平行移動用擔架等送醫，如果刀子已被拔出，就要立即加壓止血。

田知學表示，頸部的任何穿刺傷，醫師都會很小心處理，即便在急診室看到穿刺傷的患者，都會會診其他科醫師，直接到開刀房救治，因為頸部直通大腦，又有很多重要的血管、神經，要特別審慎處理。

民眾或許聽過止血點 、止血帶等止血法，但有時候會錯誤使用，田知學舉例，有些傷口失血量並不大，例如手指割傷，即使是深部割傷，流出來的寫不會大到休克或是低血壓，但很多人會用橡皮筋纏住，反而會導致手指末梢循環變差而壞死

「止血帶綁的時候，通常都是在戰地」，田知學解釋，使用止血帶的風險在於，可能面臨截肢，通常不會在有其他方式可用的情況下，鼓勵民眾用止血帶，建議還是用加壓止血法，持續壓到救護人員到場。

田知學提醒，制止兇嫌等動作，需要有非常專業訓練，一般民眾貿然上前，可能會跟著受傷，應該要保護自己、避免成為下個受害者，在這種混亂狀態下，最有效的自保方法，還是要遠離可怕的致命來源。

台中捷運 患者 醫師

延伸閱讀

鄭捷案今辦被害者追思會再傳台中捷運案 發起議員：反對廢死

中捷砍人案緊急按鈕無效？中捷澄清：防誤觸需持續按壓

台中捷運男持3刀砍人 檢察官今午勘驗現場、保全證據

台中捷運男帶三刀砍人 同車廂乘客驚恐：一上車就拿刀

相關新聞

7縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午14:20針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

40多歲男赴馬拉威染瘧疾致死 疾管署上調疫情警戒

國內新增1例境外移入瘧疾死亡病例，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，一明40多歲外籍男性今年4月下旬曾至非洲馬拉威，5月2...

上任首日公布5大策略 彭啟明：找出台灣碳費的「蘿蔔政策」

新環境部長彭啟明今召開上任第一場「部長與記者有約 談環境部業務展望」記者會，談論2050淨零轉型5大策略，包含加速碳內法...

恐怖！好市多買米「滿滿小黑蟲」她嚇到退貨 一票人不在乎：當兵都當芝麻吃啊

日前有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示，前兩天在中和的好市多買了一包關山米，回家後一打開發現成堆米蟲，覺得好恐怖，只好拿回去退貨了，貼文一出，引發網友熱議。

邁入智慧農業 農業部將推「農民數位卡」

農業部今天召開「農業政策願景記者會」，其中智慧韌性農業為施政重點。農業部指出，將結合智慧生產與數位服務等科技元素來全面提...

她混調「2款飲料」助排便 連同事都愛上這味：出手搖感覺會紅

許多人都有便秘的困擾，會藉由調整飲食來改善。近日就有一名女網友分享，她為了促進腸胃蠕動，將都市傳說「優酪乳」和「玫瑰茶」混著喝，沒想到一喝就愛上，除了有效幫助排便之外，不少身邊同事也直呼好喝，「出這款手搖感覺會紅？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。