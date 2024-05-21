520後友邦發聲了 聖文森總理：不會把邦交關係待價而沽

台北市與我邦交國聖文森及格瑞那丁首都金石城今締結姊妹市，台北市長蔣萬安表示，兩國之間的邦誼已長達43年「和我年齡都差不多了」未來兩國與兩市關係將更加穩固深化；聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）致詞時說，聖國與台灣關係堅不可摧，忠誠非常重要，聖國不會把對外國的邦交關係「放在廚房待價而沽」。

蔣萬安表示，這是市府團隊上任後第一個締結的姐妹市，未來台北市與聖國首都金石城之間，在教育、觀光、文化、旅遊與商業都會有很密切的交流跟合作，也宣布每一年台北市都會提供獎學金，邀請姊妹市的朋友來學習中文，並已經保留2個名額，讓金石城的朋友來台北取得學習中文的獎學金，這是簽約之後，馬上第一項在教育上的合作項目。

上午簽約儀式，除了蔣萬安、龔薩福總理見證締結姊妹市，還有台北市議長戴錫欽，聖國參議員包夏琪（Sen. Shackell Bobb）、聖國駐台大使柏安卓（Amb. Andrea C. Bowman）、我國駐聖文森及格瑞那丁大使范惠君等人。

龔薩福指出，聖國與台灣邦交非常穩固，聖國對台海兩岸立場是「一個中華文明」但政治立場如何表態，有不同的表達方式，由於中華文明有悠久的歷史，他相信可用和平談判來面對所有挑戰和問題，聖國非常希望看到台海兩岸能和平共處。

龔薩福說，他的家教教導，忠誠非常重要，聖國不會把對國外的邦交關係，放在廚房裡待價而沽。兩國之間邦交交誼堅不可摧，聖國與世界各國採取交好態度，希望世界和平，特別來惹事端的，就只好當作是敵人了。

龔薩福也表示，締結姐妹市後，期待看到更多實際交流結果，拓展交流合作領域並非只是學習中文，但他也說，目前提供來台學中文的獎學，時間只有半年，但他的女兒花1年時間來台學中文，因中文非常難，半年時間不夠，希望至少可以延長到1年，盼議會通過更多預算進行實質交流，也希望更多年輕人到聖國，建立人與人的交流。

台北市議長戴錫欽致詞說，學中文半年時間確實不夠，若市府編列相關預算，議會1毛錢都不會刪，全力支持延長獎學金時間，也希望有實質交流，很快可以和蔣市長有機會參訪聖國。