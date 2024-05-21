賴清德赴忠烈祠 向國父及忠烈殉職人員致祭

賴清德總統今天率副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊等人，到台北市圓山國民革命忠烈祠，向國父暨忠烈殉職人員獻花致祭。

中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴昨天宣誓就職，今天行程滿檔，一早先在總統府接見巴拉圭總統潘尼亞所率訪問團後，隨即前往圓山國民革命忠烈祠，向國父暨忠烈殉職人員致祭，下午也排滿接見行程。

總統府表示，賴總統由總統府秘書長潘孟安陪同，總統擔任主祭，陪祭者包括蕭副總統等人，儀式開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭人員就位，奏國歌，隨後總統向國民革命烈士的靈位獻花，並率同陪祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。