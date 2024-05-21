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搶周萬來文件遭提送紀律委員會 郭國文：推人藍委也要送

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委郭國文（右）多次進攻主席台不成，將目標轉移到立法院秘書長周萬來（左）手上的提案文件，一陣爭搶後周萬來的眼鏡盒與眼鏡飛出。記者葉信菉／攝影
民進黨立委郭國文（右）多次進攻主席台不成，將目標轉移到立法院秘書長周萬來（左）手上的提案文件，一陣爭搶後周萬來的眼鏡盒與眼鏡飛出。記者葉信菉／攝影

為杯葛國會改革法案審查進度，民進黨立委郭國文上周五院會出手搶奪立法院秘書長周萬來手中文件，引發國民黨批評。國民黨今天在程序委員會提案，要將郭國文送交紀律委員會議處。郭國文表示，如果立法院長韓國瑜要將他送紀律委員會，用暴力把他跟民進黨立委沈伯洋、邱志偉推下主席台的國民黨立委也要一起送。

上周五院會處理國會改革法案時，朝野立委爆發多波衝突，其中一次，郭國文衝搶周萬來手中文件，國民黨認為，郭國文的行為已經違反「立法委員行為法」第七條規定，屬「脅迫他人為議事之作為或不作為」，今天國民黨在程序委員會正式提案，主張將郭國文送交紀錄委員會。

郭國文表示，同一條法規當中，要移送紀律委員會的行為還有佔據主席台、暴力行為等，如果韓國瑜要把他送紀律委員會，那占據主席台的也要送，用暴力把他、沈伯洋與邱志偉推下主席台的國民黨立委也要送、拿旗幟勒人的都要送。

周萬來 國民黨 立法院 郭國文 韓國瑜

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郭國文暴力搶奪周萬來文件 立院人士：已觸犯立委行為法

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