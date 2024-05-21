美挺台眾議員挺國會改革？ 趙怡翔：對方未獲完整資訊

美國共和黨籍眾議員克里斯·史密斯（Chris Smith）昨對我國正副總統就職發出祝賀，並特別指出，賴總統的首要挑戰是要先克服民進黨內，立場較為激進的立委在立法院的干擾，尤其是他們反對強化監督制衡的國會改革修法。對此，民進黨台北市議員趙怡翔表示，他的瞭解是當時對方並沒有獲得完整的資訊。

賴清德總統昨正式就任中華民國總統，並發表就職演說。美國眾議員、美國國會及行政當局中國委員會主席史密斯的辦公室20日發出新聞稿，史密斯在文中對賴清德，和蕭美琴就任中華民國台灣正副總統表達祝賀，並認為台灣的民主對於中國大陸習近平的獨裁政權是非常大的對比。

史密斯並特別提到，賴總統上任後的第一個挑戰，即是要面對民進黨內，立場較為激進的立委，在國會中的干擾，並反對更強的監督，和制衡的國會改革法案。他並指出，民進黨過去也支持這樣的國會改革，它是一個成熟且繁榮的民主政治的表徵。

對於連挺台眾議員都支持藍白國會改革修法，曾任駐美代表處政治組長的趙怡翔說，他的瞭解是當時對方並沒有獲得完整的資訊。他表示，有華府朋友告訴他，史密斯本人即將進一步澄清，表示支持憲政治理及彼此尊重的對話方式。

趙怡翔表示，華府友人告訴他，史密斯辦公室看到台灣相關輿論，遺憾被斷章取義，認為當時發的聲明主要是恭賀賴清德總統就任，不願看到政治分歧，也沒有要幫任何一方背書，期待各方進行公開及實質對話。