兩國互不隸屬引衝突？ 龐培歐：習近平才是緊張製造者

美國前國務卿龐培歐今受邀發表主題演講，對於賴清德總統昨發表就職演說，內容提到兩國互不隸屬，是否為兩岸關係製造緊張？龐培歐認為，兩岸緊張關係的製造者是中國領導人習近平，不該是自我防禦的那一方。

龐培歐日前抵台參與我國正副總統就職典禮。他今接受福和會邀請於張榮發基金會發表主題演說，並對他的新書「絕不讓步」（Never Give An Inch）進行座談。

對於有人提問他如何看待賴清德的就職演說？他表示，賴清德的演說相當精準，也指賴總統非常謹慎，並認為這是一個相當困難的演說，賴總統在一個困難的時間點接下總統的位置，龐培歐認為說，他做得相當的好。

至於賴清德昨日在演說中指出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是否對兩岸關係製造緊張？龐培歐認為，永遠不該錯認抵禦挑釁者那一方的作為是製造緊張，他強調，習近平是兩岸單方面製造緊張關係的人。

他笑著表示，如果習近平是一名資本主義家、如果習近平崇尚自由，兩岸根本不會有緊張關係。他表示，不該把自我防禦的行為用同樣的標準來看待，並認為要在緊張關係中定義誰才是挑釁者。