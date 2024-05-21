快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩國互不隸屬引衝突？ 龐培歐：習近平才是緊張製造者

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國前國務卿龐培歐來台參與我國正副總統就職典禮。他今接受福和會邀請於張榮發基金會發表主題演說。記者林俊良／攝影
美國前國務卿龐培歐來台參與我國正副總統就職典禮。他今接受福和會邀請於張榮發基金會發表主題演說。記者林俊良／攝影

美國前國務卿龐培歐今受邀發表主題演講，對於賴清德總統昨發表就職演說，內容提到兩國互不隸屬，是否為兩岸關係製造緊張？龐培歐認為，兩岸緊張關係的製造者是中國領導人習近平，不該是自我防禦的那一方。

龐培歐日前抵台參與我國正副總統就職典禮。他今接受福和會邀請於張榮發基金會發表主題演說，並對他的新書「絕不讓步」（Never Give An Inch）進行座談。

對於有人提問他如何看待賴清德的就職演說？他表示，賴清德的演說相當精準，也指賴總統非常謹慎，並認為這是一個相當困難的演說，賴總統在一個困難的時間點接下總統的位置，龐培歐認為說，他做得相當的好。

至於賴清德昨日在演說中指出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是否對兩岸關係製造緊張？龐培歐認為，永遠不該錯認抵禦挑釁者那一方的作為是製造緊張，他強調，習近平是兩岸單方面製造緊張關係的人。

他笑著表示，如果習近平是一名資本主義家、如果習近平崇尚自由，兩岸根本不會有緊張關係。他表示，不該把自我防禦的行為用同樣的標準來看待，並認為要在緊張關係中定義誰才是挑釁者。

習近平 賴清德 龐培歐

延伸閱讀

林祖嘉：賴就職演說 讓他對未來兩岸關係非常悲觀

龐培歐新書 籲美以外交承認台灣是自由主權國家

民進黨白布條立院抗議 王鴻薇：觸賴清德霉頭

解讀賴清德520演說 鄭文燦：兩岸和平是執政基礎

相關新聞

搶周萬來文件遭提送紀律委員會 郭國文：推人藍委也要送

為杯葛國會改革法案審查進度，民進黨立委郭國文上周五院會出手搶奪立法院秘書長周萬來手中文件，引發國民黨批評。國民黨今天在程...

馬英九特勤禮遇結束 進口車改搭國產中古車安之若素

前總統馬英九特勤禮遇昨天結束，今天早上前往文化大學出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會，兩輛車抵達會場，第一輛是馬英...

若對岸武力犯台 龐培歐：美國一定會到！

美國前國務卿龐培歐今受邀發表主題演講，對於有人問及川普的對台態度，若對岸武力犯台，美國是否會援助台灣？龐培歐表示，美國一...

拚三讀國會改革法案 洪孟楷：挑燈夜戰到12點

今日立法院會續審國會改革法案，但議事進行緩慢，耗費一上午僅進行五條條文審查。國民黨團書記長洪孟楷表示，一定會提出延長開會...

520後友邦發聲了 聖文森總理：不會把邦交關係待價而沽

台北市與我邦交國聖文森及格瑞那丁首都金石城今締結姊妹市，台北市長蔣萬安表示，兩國之間的邦誼已長達43年「和我年齡都差不多...

賴清德赴忠烈祠 向國父及忠烈殉職人員致祭

賴清德總統今天率副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊等人，到台北市圓山國民革命忠烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。