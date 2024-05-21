賴總統赴忠烈祠 向國父及忠烈殉職人員致祭

總統賴清德今天率副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊等人，至圓山國民革命忠烈祠，向國父暨忠烈殉職人員獻花、致意。

中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴昨天宣誓就職，今天行程滿檔，一早先在總統府接見巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）所率訪問團後，隨即前往圓山國民革命忠烈祠，向國父暨忠烈殉職人員致祭。

陪祭人員除了蕭美琴外，五院院長獨缺立法院長韓國瑜，因立法院會今天審查立法院職權行使相關修法，而未能出席。

總統府表示，賴總統由總統府秘書長潘孟安陪同，總統擔任主祭，陪祭者包括蕭副總統等人，儀式開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭人員就位，奏國歌，隨後總統向國民革命烈士的靈位獻花，並率同陪祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。