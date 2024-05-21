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賴總統會見巴拉圭總統 潘尼亞：66年邦誼深刻烙印

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
賴清德總統今日上午會晤「巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問團」圖／總統府提供
賴清德總統今日上午會晤「巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問團」圖／總統府提供

賴清德總統昨天上任，今天行程馬不停蹄排滿十個會見訪團行程，上午會見巴拉圭總統潘尼亞所率訪團時表示，感謝潘尼亞多次在國際場合為台灣仗義執言，盼台巴持續深化夥伴關係。潘尼亞也強調，台巴66年的邦交關係深刻烙印在，巴拉圭的成功就是台灣的成功，台灣的成功就是巴拉圭的成功。

賴總統上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下會晤潘尼亞訪問團，總統代表台灣全體人民表達最誠摯的歡迎。

賴總統提到，去年8月他以總統特使身分參加潘尼亞總統的就職典禮，代表團所到之處，巴拉圭人民都給予熱烈的歡迎，相信這次訪賓來到台灣，應該也能夠感受到台灣人民對潘尼亞總統以及訪賓的熱情。

賴總統表示，在潘尼亞帶領下，巴拉圭不僅多項經濟指標有亮眼的成績，也將舉辦包括美洲國家組織大會，以及世界盃足球賽等國際盛事，令人欽佩。

賴總統特別感謝潘尼亞在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，這份真摯的情誼感念在心。

賴總統表示，潘尼亞演說時常形容巴拉圭是「沉睡的巨人」，並且即將甦醒，期待未來台灣和巴拉圭這位南美洲的巨人持續深化夥伴關係，一起邁向自由、穩定、繁榮的大道，在國際舞台上發光發熱。

潘尼亞致詞表示，台灣與巴拉圭雖然位置遙遠、情感卻親近。他很榮幸能來台參與台灣歷史性的一刻，見證台灣繼續在和平繁榮及捍衛自由與民主的大道上前進，而巴拉圭也會與台灣一樣，持續在自由民主的道路上大步向前。

潘尼亞表示，台灣以非常有秩序且和平的方式進行政權移轉，這是民主的勝利，不只代表國家對自由民主的重視，也是向全世界展現台灣在自由民主的價值上，追求和平及尋求繁榮的目標。

潘尼亞表示，賴總統昨天在就職演說勾勒的國家願景及目標，巴拉圭與台灣的執政目標一致，都希望捍衛自由、民主及人權，讓人民有更好、更繁榮的生活，並讓人民能展現自己的夢想與期望。他也期盼與賴總統及新政府團隊共同努力寫下歷史，讓我們站在今天、展望未來，一一實現彼此的夢想。

潘尼亞表示，此次訪台要重申台巴66年堅定的邦交關係，兩國過去一起努力奮鬥，推動許多計畫。未來雙方也要持續合作，將兩國帶向過去無法想像的美好未來，他相信巴拉圭的成功就是台灣的成功，台灣的成功也是巴拉圭的成功。

賴清德總統今日上午會晤「巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問團」圖／總統府提供
賴清德總統今日上午會晤「巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問團」圖／總統府提供
賴清德總統今日上午會晤「巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問團」圖／總統府提供
賴清德總統今日上午會晤「巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問團」圖／總統府提供
賴清德總統今日上午會晤「巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問團」圖／總統府提供
賴清德總統今日上午會晤「巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問團」圖／總統府提供

巴拉圭 潘尼亞 行程

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